Feminicidio en Cañete: la fría confesión de sujeto sobre cómo mató a joven madre

La muerte de Estefanny Yazmín Torres Miller (24) se ha sumado como un número más de la alarmante cifra de feminicidios en el Perú. Ella fue asesinada en el distrito de Asia, Cañete por un sujeto que la acosaba constantemente debido a que ella no quería retomar la relación que ambos mantuvieron tiempo atrás.

La joven madre desapareció el 25 de diciembre luego de salir de su casa diciéndole a su familia que se iba a trabajar, no obstante, ella se dirigió a la casa de su expareja Eugenio Leopoldo Quiroz Campos (44) en la Av. La Paz Mz. L, Lt. 15, cerca de la Plaza de Armas de Asia.

Luego de no saber de ella por cerca de 24 horas, la familia sentó la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y tiempo después su padre se dirigió a la casa de Quiroz donde trepó una de los muros; una vez dentro encontró el cadáver de su hija al interior de un silo.

Tras el hallazgo, el dueño de la casa fue detenido y si bien al principio negó que sea el autor del feminicidio terminó por confesar ante todas las pruebas que lo incriminaban. Según dijo a los efectivos policiales, Torres Miller fue a su casa para que él le pueda prestar un dinero y como ella deseaba una mayor cantidad lo habría insultado hasta desatar la furia del sujeto.

“Yo salí, le abrí la puerta y ella entró. ‘La plata al toque’, me dijo. Yo le dije ‘ahí está’. Y la agarré como para hacerle el amor (y ella) me hizo el pare, me dijo que primero quería la plata. (Yo le dije) que no tenía esa cantidad, solo 500 soles y ella me dijo que no y comenzó a insultarme (...) Me mentó la madre, entonces yo agarré, me levanté, me fui a la cocina molesto, bien molesto. (...) Ella agarró y cogió su celular. Ella seguro pensaría que yo la iba a abrazar y la degollé”, contó el hombre, según recoge América Noticias.

No obstante, la familia de la víctima niega que esa haya sido la razón por la que la joven, que deja en la orfandad a un menor de 2 años, fue hasta el domicilio de su asesino. Una tía de Torres contó que el hombre la amenazaba con difundir el video íntimo en las redes sociales.

Al ser confrontado por esta acusación, Quiroz Campos lo negó y reafirmó que cometió su crimen en un momento de ira.