Exportaciones de Arequipa y Cusco superan valores récord del 2018

Las regiones sureñas de Arequipa y Cusco recibieron una buena noticia para finalizar el año 2018. El importante dinamismo en sus exportaciones a lo largo del año permitirá que alcancen valores récord al culminar este periodo. Esto lo dio a conocer el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela.

El titular de Comercio Exterior destacó que, a la fecha, la región Cusco ya superó el récord de US$ 1 436 millones que había obtenido en el 2017 con US$ 1 790 millones de enero a octubre en este año. En Arequipa, las exportaciones de lana y pelo fino alcanzaron los US$ 179 millones, 31% mayor al registrado en 2017. Este desempeño obedeció a los mayores envíos de tops de alpaca (+32%) e hilados (+29%).

Entre enero y octubre del 2018, las exportaciones regionales del Perú sumaron US$ 25 504 millones, representando un crecimiento de 11,4% y un avance a un mayor ritmo que Lima y Callao (+8,3%).

En los primeros diez meses del 2018, las exportaciones regionales alcanzaron a 132 mercados, siendo China, EE.UU. e India los principales destinos, con una participación de 54% del total de envíos.

Las exportaciones de la macroregión sur y norte representan el 65% de las exportaciones totales, con un 28% y 25% respectivamente. El 21% de estas corresponden a productos no tradicionales. Así, las regiones Piura, Ica, La Libertad, Arequipa, y Lambayeque registraron el 86% de estos envíos no tradicionales.