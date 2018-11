Comas: Denuncian desinterés en resolver muerte de joven arrastrada por delincuentes

En el mes de abril se reportó el caso de una joven universitaria de apenas 21 años que quedó parapléjica tras ser arrastrada por un grupo de delincuentes que intentó arrebatarle su mochila a bordo de un vehículo en Comas. Días después Deysi Vega Bautista perdió la vida debido al cuadre grave que presentaba.

Siete meses después, el padre de la universitaria denuncia que hay demoras en el esclarecimiento del caso que busca dar con el paradero de los responsables y así poder encontrar justicia para Deysi.

De acuerdo a su versión brindada a RPP, hasta ahora no le reciben la mochila de su hija, una prueba importante en el evento. El mismo panorama se registró tanto en la Depincri de Comas y ahora en la segunda Fiscalía del Cono Norte, donde el caso se encuentra en revisión.

“La verdad que es muy doloroso porque esto lo vive el pueblo peruano día a día y ya no aguanta más sobre la delincuencia en la calle. Los culpables son las autoridades corruptas, por eso es que no hay confianza en la justicia peruana”, dijo el indignado padre al citado medio.

En esa línea, Miguel Vega afirma que la encargada del despacho fiscal, que debería velar por el avance de las investigaciones, ni siquiera lo quiere recibir con los argumentos que no tiene tiempo o incluso a veces no se encuentra. El señor afirma que hasta ahora no ha podido entrevistarse con la representante del Ministerio Público.

Cabe recordar que la joven cursaba la carrera de Ingeniería Ambiental y se encontraba a poco de terminarla ya que estaba en el último ciclo. A fines de mes de marzo ella retornaba a su casa tras salir de un clase y fue en el cruce de los jirones Puno y Cerro de Pasco, en la zona conocida como ‘La Balanza’, Comas, que fue interceptada por delincuentes que intentaron robarle su mochila donde guardaba sus pertenencias.

La universitaria se resistió y fue arrastrada varios metros. Como resultado la estudiante quedó parapléjica debido a un trauma vertebromedular y quince días después murió. Hasta ahora no se conocen a los responsables.