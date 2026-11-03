Luis Galarreta convocará a titulares del PJ y Ministerio Público para Comisión Multisectorial sobre seguridad
La comisión también citará en una próxima reunión al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a las empresas de telefonía.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.
La comisión es liderada por Galarreta y tiene por objetivo “articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley”, según se lee en el anuncio de la PCM.
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Posteriormente, se citará al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a las empresas de telefonía.
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El fin será “sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia”, indica el anuncio.