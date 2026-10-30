Keiko Fujimori asegura que Luis Galarreta continuará en el cargo de primer ministro: "Mi confianza es absoluta"

Keiko Fujimori habló sobre las versiones que señalan que Galarreta estaría fuera de la PCM | Composición: LR.

Keiko Fujimori habló sobre las versiones que señalan que Galarreta estaría fuera de la PCM | Composición: LR.

Pese a los rumores sobre posibles cambios en el gabinete ministerial, Keiko Fujimori aseguró mantener su confianza en el primer ministro, Luis Galarreta. Acompañada por el ministro de Salud, Luis Dyer, la presidenta afirmó, durante una conferencia informal con la prensa en El Salvador, que Galarreta continuaría en el cargo.

"Señalar que todo esto es un simple chisme. Mi confianza en el primer ministro es absoluta. Él es un simple colaborador que busca apoyar en este comité consultivo de la Presidencia", indicó la mandataria.

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Distintas fuentes habían señalado que José Chlimper era uno de los voceados para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el futuro. Al respecto, Fujimori indicó que el exministro de Agricultura y actual integrante de la Comisión Consultiva ya había descartado la posibilidad. "El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a detallar que no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado", dijo la presidenta.

La mandataria cumple el tercer día de su viaje por El Salvador. Durante su estancia en el país centroamericano, Fujimori se ha reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y algunos de sus ministros. Además, ha visitado el Centro contra el Terrorismo (CECOT) y distintas instituciones educativas.

Galarreta también niega que vaya a dejar el cargo

El propio Galarreta se pronunció sobre los trascendidos que lo situaban fuera del cargo de primer ministro. Durante una visita a Tumbes, acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinellí, el presidente del Consejo de Ministros calificó de “chismes” las versiones sobre una eventual salida del cargo.

"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

Días atrás, José Chlimper, el señalado para asumir el cargo, había asegurado que no reemplazaría a Galarreta al frente del gabinete ministerial. "Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.