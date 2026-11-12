Hijo del ministro de Salud visitó MEF, Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial

El hijo del ministro de Salud, Luis Dyer, visitó los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial, según los registros de ingreso y documentos difundidos por el programa Karla de Miércoles. Se trata de Allan Dyer Quiñonez, de 22 años, quien también acudió a otras dependencias del Ejecutivo para sostener reuniones con funcionarios de alto nivel.

De acuerdo con la documentación presentada en el reportaje, el joven registró visitas entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre. En varios de estos ingresos figuró como representante del Despacho Presidencial y, en otros, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Los registros también consignaron reuniones a título personal.

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Uno de los documentos expuestos por el programa correspondió a una convocatoria del viceministro de Hacienda a funcionarios del MEF. La reunión contemplaba la participación del equipo de cumplimiento de la Presidencia, liderado por Enrique Vázquez y Allan Dyer. Los representantes de Economía debían preparar exposiciones de hasta 12 minutos sobre las funciones y actividades de sus respectivas áreas.

El caso también guarda relación con la participación de Allan Dyer en la campaña de Fuerza Popular. En junio, su padre destacó el aporte de su hijo a la estrategia tecnológica del partido. En una entrevista con Perú21, Luis Dyer contó que lo convocó para trabajar con información electoral y elaborar proyecciones de resultados.

Allan Dyer participó en la campaña de Fuerza Popular y fue presentado como apoyo tecnológico

En junio de 2026, Luis Dyer habló sobre el trabajo de su hijo durante la campaña presidencial de Fuerza Popular. En una entrevista con Perú21, el periodista Carlos Cabanillas le preguntó por la participación de Allan Dyer, a quien presentó como el “arma secreta” de la campaña.

El actual ministro de Salud respondió que su hijo tenía 22 años y acababa de graduarse de Babson College, en Estados Unidos. También explicó que lo convocó por sus conocimientos en sistemas.

Según relató el titular del Minsa, Allan colaboró con la elaboración de mapas de calor y proyecciones electorales que permitieron al equipo partidario identificar posibles dificultades durante la segunda vuelta. Dyer destacó que el trabajo tecnológico ayudó a tomar decisiones sobre la estrategia de personeros de Fuerza Popular.