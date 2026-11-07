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Política

Luis Galarreta critica resolución del JNE sobre reelección encubierta: “Eso debieron hacerlo antes del juego”

El premier defendió la reelección de autoridades municipales y consideró que la decisión del Jurado abre un debate sobre el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. Además, señaló que los candidatos afectados podrán recurrir a las instancias legales.

Luis Galarreta critica resolución del JNE sobre reelección encubierta: “Eso debieron hacerlo antes del juego”
Luis Galarreta critica resolución del JNE sobre reelección encubierta: “Eso debieron hacerlo antes del juego” | Foto: Andina
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre limitar la reelección encubierta de exalcaldes que postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El premier consideró que el organismo electoral debió establecer este criterio antes del desarrollo de los comicios y no cuando el proceso ya está por finalizar tras las proclamaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE). "Si querían plantear una regla de juego, han debido plantearla antes y no esperar el último momento", declaró en una entrevista con Canal N.

Galarreta reconoció que el Jurado es la autoridad encargada de resolver estos asuntos electorales, pero insistió en que la oportunidad de su pronunciamiento generó un problema que pudo evitarse.

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El jefe del gabinete ministerial también expresó su respaldo a la reelección de autoridades locales. Recordó que él fue reelegido en tres periodos y consideró que fue un error que el Congreso anterior no aprobara la reforma que buscaba restablecer esta posibilidad. "Creo que fue un error, nos faltó un voto, creo, al Congreso pasado", manifestó.

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Respecto a los candidatos que resultaron afectados por el criterio electoral, el premier sostuvo que cuentan con la posibilidad de recurrir a las instancias legales para cuestionar la decisión. "Me imagino que quienes se sienten afectados tendrán que accionar legalmente y eso terminará en una decisión", señaló.

Por otro lado, Galarreta consideró que el pronunciamiento del organismo electoral también compromete el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades. Argumentó que los votantes respaldaron a un candidato específico y no a la persona que podría asumir el cargo por sucesión. "Nadie ha votado pensando en que iba a subir y que venía atrás", afirmó.

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