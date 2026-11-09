Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo
El jefe del Gabinete desmintió las versiones que colocaban a Edgardo Mosqueira como su reemplazo al término del Fenómeno El Niño. Además, sostuvo que no existen peleas internas con Miguel Torres y aclaró que la salida de Rafael Rey ocurrió únicamente por temas de salud.
El primer ministro Luis Galarreta negó que su permanencia en el cargo tenga los días contados. El jefe del Gabinete negó los rumores que anunciaban su salida para dar paso a Edgardo Mosqueira tras la emergencia del clima.
En esa línea, Galarreta aclaró que el equipo ministerial trabaja unido y sin plazos de vencimiento. "Bueno, yo como lo he dicho, yo no declaro sobre chismes, lo que sí he declarado y quiero que lo tengas claro, nosotros como gabinete además tenemos el respaldo de la presidenta [...] el gabinete está sólido".
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Asimismo, el premier descartó cualquier tipo de diferencias con figuras cercanas al entorno del Ejecutivo, como Miguel Torres. De igual manera, explicó que la renuncia del exministro Rafael Rey obedeció a complicaciones en su estado de salud y no a discrepancias políticas.
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"Supuestamente a mí me sacan de hace tres semanas, yo estoy peleando con Miki Torres (...) pelearse con Miki Torres que es una de las personas, creo que, más preparadas, decentes y buenas que hay, o sea, sería imposible, somos muy amigos".
Galarreta sostuvo que los cambios de ministros en el Gabinete corresponden únicamente a la decisión de la presidenta Keiko Fujimori. El jefe del Gabinete pidió enfocar el debate público en los problemas de fondo, como la prevención ante desastres y la lucha contra la delincuencia.
"Mañana un ministro puede salir si así lo decide la presidenta, del premier a cualquier ministro, o sea, eso no es aquí en cualquier parte del mundo”.