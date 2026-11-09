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Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

El jefe del Gabinete desmintió las versiones que colocaban a Edgardo Mosqueira como su reemplazo al término del Fenómeno El Niño. Además, sostuvo que no existen peleas internas con Miguel Torres y aclaró que la salida de Rafael Rey ocurrió únicamente por temas de salud.

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo
Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo | Foto: Andina
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El primer ministro Luis Galarreta negó que su permanencia en el cargo tenga los días contados. El jefe del Gabinete negó los rumores que anunciaban su salida para dar paso a Edgardo Mosqueira tras la emergencia del clima.

En esa línea, Galarreta aclaró que el equipo ministerial trabaja unido y sin plazos de vencimiento. "Bueno, yo como lo he dicho, yo no declaro sobre chismes, lo que sí he declarado y quiero que lo tengas claro, nosotros como gabinete además tenemos el respaldo de la presidenta [...] el gabinete está sólido".

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Asimismo, el premier descartó cualquier tipo de diferencias con figuras cercanas al entorno del Ejecutivo, como Miguel Torres. De igual manera, explicó que la renuncia del exministro Rafael Rey obedeció a complicaciones en su estado de salud y no a discrepancias políticas.

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"Supuestamente a mí me sacan de hace tres semanas, yo estoy peleando con Miki Torres (...) pelearse con Miki Torres que es una de las personas, creo que, más preparadas, decentes y buenas que hay, o sea, sería imposible, somos muy amigos".

Galarreta sostuvo que los cambios de ministros en el Gabinete corresponden únicamente a la decisión de la presidenta Keiko Fujimori. El jefe del Gabinete pidió enfocar el debate público en los problemas de fondo, como la prevención ante desastres y la lucha contra la delincuencia.

"Mañana un ministro puede salir si así lo decide la presidenta, del premier a cualquier ministro, o sea, eso no es aquí en cualquier parte del mundo”.

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