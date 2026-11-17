Segunda vuelta regional: ONPE trasladaría actas a Lima ante riesgo de lluvias por el fenómeno El Niño en el norte La ONPE detectó que siete ODPE en Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto y Junín se encuentran en situación crítica debido a que su centro de cómputo funciona en el primer piso. La vulnerabilidad de las oficinas se debe a que el nivel del agua por lluvias alcanzaría los 1,5 metros de altura.

La ONPE activará el protocolo para garantizar la transparencia en la segunda vuelta regional del 6 de diciembre. Foto: Composición/LR

La ONPE activará el protocolo para garantizar la transparencia en la segunda vuelta regional del 6 de diciembre. Foto: Composición/LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó siete oficinas en situación crítica debido a su exposición a las lluvias asociadas al fenómeno El Niño en el norte del país. De estas, cinco se encuentran en regiones donde el próximo seis de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta regional. Por este motivo, se dispuso de un plan de contingencia para trasladar las actas con resultados a Lima para garantizar su seguridad y la transparencia de resultados.

Se trata de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Tumbes; Sullana, Paita y Castilla, en Piura; y Chiclayo, en Lambayeque. Las otras dos oficinas identificadas en situación crítica corresponden a Alto Amazonas, en Loreto, y Chanchamayo, en Junín.

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La decisión del organismo electoral quedó establecida en un informe interno de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (Geocor), que también evaluó las condiciones de los centros de cómputo de las 63 oficinas descentralizadas a nivel nacional que participarán en la organización de la segunda vuelta, según informó RPP.

Los riesgos de las ODPE por las lluvias en el norte

De acuerdo con el documento, las ODPE fueron clasificadas en situación crítica por cumplir tres condiciones: sus centros de cómputo están ubicados en el primer piso, presentan un nivel de riesgo alto y se encuentran en zonas declaradas en emergencia debido a las lluvias. Las cinco oficinas del norte —Tumbes, Sullana, Paita, Castilla y Chiclayo— cumplen con estos tres criterios.

Asimismo, el informe alerta que la vulnerabilidad de las ODPE aumenta porque su centro de cómputo está en el primer piso. En el caso de Castilla, existe un precedente porque, en 2017, el nivel de lluvias alcanzó 1,5 metros de altura.

El traslado de actas y cédulas de votación a la sede de la ONPE en Lima

Ante el nivel crítico de riesgo identificado en las siete ODPE, el informe recomienda trasladar todo el material electoral al centro de cómputo de contingencia de la sede central de la ONPE, en Lima.

Asimismo, el documento contempla un protocolo de respuesta para las oficinas con riesgo alto. Si se concreta alguna de las amenazas identificadas, las actas electorales y las cédulas de sufragio deberán ser evacuadas para asegurar la continuidad del procesamiento de los resultados electorales.

En ese contexto, el asesor de la jefatura nacional de la ONPE, Paúl Cárdenas, señaló que la entidad se encuentra gestionando el riesgo identificado a través de un sistema interno Mapa de Alerta y Conflictos Electorales para detectar las incidencias que ocurren por El Niño. De igual manera, indicó que en la institución se están conformando comités de crisis a nivel central y en cada ODPE.

"A nivel central ya hemos tenido alrededor de cuatro o cinco reuniones con entidades técnicas como el Cenepred y el Senamhi, y con entidades del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osinergmin y Osiptel. Necesitamos su información para evaluar cómo se presenta el escenario de cara a estas elecciones y tomar decisiones de manera oportuna", sostuvo.

Cárdenas precisó que ya se realizaron las coordinaciones con la Marina de Guerra del Perú para que, de ser necesario, el traslado del material electoral a Lima se efectúe por vía marítima. Esta alternativa se utilizaría en caso de que las vías terrestres, como la Panamericana Norte, queden bloqueadas por las lluvias.

El funcionario añadió que otra de las medidas contempla la reevaluación de las condiciones en un plazo de 24 horas. Ante una alerta naranja o roja del Senamhi, o cualquier afectación registrada, las ODPE deberán revisar no solo el estado de sus oficinas, sino también el de los locales de votación identificados en zonas de riesgo.

Una tercera disposición establece medidas adicionales para proteger el material electoral, como el doble embalaje con film stretch, el uso de parihuelas para elevarlo y la instalación de grupos electrógenos para garantizar el suministro de energía.