APEC 2026: Keiko Fujimori y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen antes del foro económico | Foto: Presidencia

APEC 2026: Keiko Fujimori y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen antes del foro económico | Foto: Presidencia Foto: Presidencia

Keiko Fujimori sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, este martes 17 de noviembre en Shenzhen, dos días antes de la cumbre central de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Al término de la cita, en declaraciones a la prensa, detalló los compromisos anunciados por el Gobierno chino. Según explicó, el encuentro permitió asegurar recursos para atender el FEN.

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“(…) Nos ha anunciado una donación, una colaboración no reembolsable por 15 millones de dólares; adicionalmente también otra colaboración en maquinarias por 7.5 millones de dólares, o sea, en total 22 millones y medio de dólares de apoyo al proceso del fenómeno El Niño que va a tener nuestro país y por eso le agradezco infinitamente”, señaló vía Canal N.

Asimismo, Fujimori indicó que el mandatario asiático le planteó un próximo viaje oficial, aunque evitó precisar una fecha concreta.

“Lo segundo es que nos ha extendido también una invitación para hacer una visita de Estado el próximo año, así es que las fechas se van a determinar después; vamos a ver cómo enfrentamos todo el proceso de lluvias y luego más adelante determinaremos la fecha”, declaró.

Durante su balance, Fujimori resaltó el vínculo económico entre ambos países. “Agradecer, por supuesto, todas las inversiones que han llegado al Perú; las inversiones de China es nuestro aliado principal en términos comerciales y por eso que para mí era muy importante poder participar de la Cumbre APEC y de tener esta reunión bilateral con el presidente Xi Jinping”, afirmó.

Del mismo modo, la mandataria se refirió a un encuentro previo que mantuvo con el sector privado asiático en esa misma jornada. “Hace algunas horas atrás también hemos tenido una reunión con empresarios chinos, hemos tenido una gran acogida, han habido cerca de 70 u 80 empresarios”.

Ausencia en la despedida papal y agenda en China

Keiko Fujimori inició su viaje a Asia el domingo 15 de noviembre. Debido a ello, se ausentó de la ceremonia de despedida del papa León XIV, quien dejó el país la tarde del lunes 16 tras concluir su visita oficial.

La mandataria llegó a Shenzhen la noche del lunes. Este martes 17 de noviembre, además de la reunión con Xi Jinping, su agenda oficial incluyó coordinaciones con la delegación peruana, un almuerzo con empresarios organizado por la Embajada del Perú en China y un recorrido por el Centro Tecnológico de dicha ciudad.

Para el miércoles 18 de noviembre, el programa incluye citas bilaterales con el presidente de Vietnam, To Lam; el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Además, figuran en su itinerario un almuerzo con el mandatario de Chile, Antonio Kast, un encuentro con gremios empresariales como Comex Perú y la US-APEC Business Coalition, así como la cena de bienvenida del foro.

El jueves 19 de noviembre, la gobernante participará en la foto oficial y en la reunión central de líderes económicos en el Shenzhen International Communication Center.

Ese mismo día sostendrá encuentros por separado con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., antes de volar hacia Tokio.

Agenda en Japón

En Japón, el viernes 20 de noviembre, la agenda oficial establece reuniones con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, parlamentarios y líderes empresariales de la Cámara de Comercio e Industria de Japón y de Keidanren.

En esa línea, se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y estará presente durante la firma de acuerdos sobre gestión de riesgo de desastres, tecnologías de la información, donación de vehículos para bomberos, cooperación agrícola, educación y minerales críticos.

El retorno de Fujimori a Lima está programado para la noche de ese mismo viernes desde el aeropuerto de Haneda.