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Luis Dyer traslada responsabilidad a la población y reconoce límites ante El Niño: "Está por encima de cualquier esfuerzo"

El ministro de Salud advirtió que el fenómeno podría causar desbordes, destruir viviendas y dejar hospitales fuera de servicio. Además, pidió a las familias que viven cerca de los ríos que abandonen las zonas de riesgo, pese a que reconoció que al Gobierno le falta tiempo para completar los trabajos de prevención.

Ministro de Salud indicó que el fenómeno de El Niño rebasará capacidades del Gobierno. Foto: Minsa
Ministro de Salud indicó que el fenómeno de El Niño rebasará capacidades del Gobierno. Foto: Minsa
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El ministro de Salud, Luis Dyer, pidió a la población asumir su responsabilidad ante el Fenómeno El Niño y advirtió que sus efectos podrían superar la capacidad de respuesta del Gobierno. “Este Niño nos va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como Gobierno”, afirmó durante una entrevista en Panorama, en la que reconoció que el tiempo disponible para completar las labores de prevención es limitado.

“Nos falta tiempo, es la verdad”, admitió el titular del sector Salud al referirse a los preparativos frente a las lluvias y posibles inundaciones. Aunque aseguró que las autoridades realizan trabajos durante las 24 horas, no detalló cuánto falta para completar las intervenciones pendientes ni qué medidas adicionales permitirán reducir los daños.

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Durante la entrevista, Dyer sostuvo que el fenómeno podría extenderse desde noviembre hasta abril, con su mayor intensidad entre noviembre y enero. Ante ese pronóstico, pidió a las personas que viven cerca de los ríos que se retiren de esas zonas. “Todos los pobladores que tienen, digamos, están cerca de los ríos, preferible en este momento tomar decisión y retirarse”, manifestó.

El ministro también alertó sobre las consecuencias que podría dejar la emergencia. “Seguramente las áreas de cultivo se van a destruir, seguramente la infraestructura vivienda se va a destruir, seguramente vamos a tener hospitales que van a colapsar”, declaró. Sin embargo, no precisó qué establecimientos de salud podrían quedar afectados ni cómo se garantizará la atención médica si alguno queda fuera de servicio.

Dyer aseguró que el Gobierno preparó 30.000 albergues de emergencia y dispuso el traslado de hospitales de campaña al norte del país, en particular a Tumbes, Piura y Lambayeque. También mencionó la disponibilidad de cinco toneladas de alimentos. No obstante, durante el diálogo no detalló dónde se ubican todos los albergues ni qué asistencia recibirán las familias que deban abandonar sus viviendas.

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