Minsa dejó abandonados módulos médicos móviles que compró por US$ 16.8 millones

Ocho de los diez módulos adquiridos en 2018 para atender desastres y epidemias se oxidan en Lima y Piura | Captura América TV

Ocho de los diez módulos adquiridos en 2018 para atender desastres y epidemias se oxidan en Lima y Piura | Captura América TV

El Ministerio de Salud (Minsa) dejó abandonados ocho de los diez módulos móviles de atención médica que compró en 2018 por US$16.828.000. Los semirremolques, pensados para llegar de inmediato a zonas de desastre o de epidemia, permanecen oxidados y sin mantenimiento en depósitos de Lima y Piura, según un reportaje de Cuarto Poder.

Julio Mijichich, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), confirmó que al menos el 30% de los bienes y equipos biomédicos asignados a los módulos figura como perdido, porque no se halló en las inspecciones de inventario. El funcionario anunció que la entidad iniciará acciones legales contra los responsables de su custodia.

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Solo dos de los diez módulos atienden pacientes en la actualidad, uno en Cusco y otro en Nasca. Los ocho restantes están inutilizables, pese a que el país enfrenta la inminencia del Fenómeno El Niño y un brote de dengue.

Las unidades se usaron de forma temporal en la emergencia por la COVID-19, en 2020, y quedaron paralizadas de manera progresiva desde 2022. La falta de un plan de mantenimiento continuo terminó por convertir la inversión en chatarra.

Lima y Piura: corrosión, maderas y bolsas de plástico

En el Instituto Nacional de Salud (INS) de Chorrillos y en el centro de salud San Pedro, en Carabayllo, los módulos están a la intemperie sobre terrenos descampados. Las rampas hidráulicas, los elevadores para pacientes, los pisos y los ventiladores presentan corrosión severa. Para sostener las estructuras se colocaron maderas y ladrillos.

En Piura, los módulos del Hospital Santa Rosa II y del Hospital de Apoyo de Paita tienen estructuras oxidadas por la lluvia, techos deteriorados y ventanas cubiertas con plásticos y bolsas. Se usan como depósitos de chatarra o como estacionamiento para el personal.