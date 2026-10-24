Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa

Beto Ortiz informó que el reportero fue atacado la noche del viernes por varios hombres al salir de una reunión. Según el periodista, los agresores le gritaron una frase de advertencia y no se llevaron sus pertenencias.

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa
Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el MinsaDifusión
Por
google iconLa República en Google

"Toma para que sigas con tus pendejadas". Eso le gritaron al periodista Carlo Navea mientras lo golpeaban la noche del viernes, al salir de una reunión, según denunció Beto Ortiz en su cuenta de X. Ortiz calificó de "cobardes" a los agresores y sostuvo que atacaron a Navea "sin razón".

No fue un asalto. Ortiz precisó que a Navea no le quitaron ninguna de sus pertenencias. El conductor recordó que su reportero "ha destapado casos de corrupción" en EsSalud y en el Ministerio de Salud, y calificó el hecho de "grave".

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

X/Beto Ortiz

X/Beto Ortiz

Puedes ver

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

lr.pe

Lo último que reveló Navea

Hace dos días, Navea informó que el Centro de Conciliación Barragán & Camba, presidido por María del Carmen Barragán Coloma, intervino en 20 conciliaciones de EsSalud. Según el reportero, Barragán fue además gerente del área jurídica de la institución, desde donde se derivaban esos procesos.

Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, había sido designada el 17 de octubre como Asesor III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. La resolución que difundió Navea da por concluida esa designación.

X/ Carlos Navea

X/ Carlos Navea

Hasta el momento, Navea no se ha pronunciado públicamente sobre la agresión.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Israel desaloja entre 150 y 250 familias palestinas en Hebrón tras un ataque que dejó dos soldados muertos

Andrea San Martín rompe en llanto por la situación de sus hijas tras conflictos con exparejas: “No quiero que sufran”

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 24 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Política

Gavidia afirma que evalúa alejarse del partido de Buen Gobierno: "Percibo que estoy sancionado hace tiempo"

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Gavidia afirma que evalúa alejarse del partido de Buen Gobierno: "Percibo que estoy sancionado hace tiempo"

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”