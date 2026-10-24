Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa Difusión

"Toma para que sigas con tus pendejadas". Eso le gritaron al periodista Carlo Navea mientras lo golpeaban la noche del viernes, al salir de una reunión, según denunció Beto Ortiz en su cuenta de X. Ortiz calificó de "cobardes" a los agresores y sostuvo que atacaron a Navea "sin razón".

No fue un asalto. Ortiz precisó que a Navea no le quitaron ninguna de sus pertenencias. El conductor recordó que su reportero "ha destapado casos de corrupción" en EsSalud y en el Ministerio de Salud, y calificó el hecho de "grave".

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X/Beto Ortiz

Lo último que reveló Navea

Hace dos días, Navea informó que el Centro de Conciliación Barragán & Camba, presidido por María del Carmen Barragán Coloma, intervino en 20 conciliaciones de EsSalud. Según el reportero, Barragán fue además gerente del área jurídica de la institución, desde donde se derivaban esos procesos.

Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, había sido designada el 17 de octubre como Asesor III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. La resolución que difundió Navea da por concluida esa designación.

X/ Carlos Navea

Hasta el momento, Navea no se ha pronunciado públicamente sobre la agresión.