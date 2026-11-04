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Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Recibiste una carta del USCIS sobre tus antecedentes? Esto es lo que debes hacer

Solicitantes de beneficios migratorios en EE. UU. reciben cartas del USCIS sobre verificación de antecedentes con el FBI y te diremos qué hacer con ese documento.

Esto debes hacer si recibiste una carta del USCIS sobre tus antecedentes en EE.UU.
Esto debes hacer si recibiste una carta del USCIS sobre tus antecedentes en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente se conoció que algunos solicitantes de beneficios migratorios en Estados Unidos han comenzado a recibir cartas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), donde explican que sus huellas dactilares y otros datos biométricos se están utilizando para realizar verificaciones de antecedentes mediante el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

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Este documento llamado 'FBI Privacy Requirements for Biometrics Collection by USCIS' ha comenzado a generar dudas entre los solicitantes con trámites pendientes, debido a que temen que la notificación indique si es que existe algún problema con sus casos.

USCIS enviará estos documentos a algunos inmigrantes en EE.UU.

USCIS enviará estos documentos a algunos inmigrantes en EE.UU.

¿Qué debes hacer con la carta que está enviando el USCIS sobre los antecedentes?

Inicialmente debes saber que este documento es solo informativo y no constituye, por sí solo, una decisión sobre una solicitud migratoria. Tampoco es señal de que el USCIS haya encontrado alguna información desfavorable sobre el destinatario, según varios bufetes de abogados.

"No necesita tomar ninguna medida adicional en este momento", señala el documento. También indica que enviará una notificación por separado si necesita información adicional. Esto significa que los destinatarios no necesitan responder ni enviar documentos adicionales en este momento.

En el caso de que se necesite información adicional, el USCIS te enviará otra notificación separada. Por ello, recibir esta carta no sustituye ni tampoco modifica las instrucciones de otras comunicaciones oficiales relacionadas al caso.

Los solicitantes tendrán que conservar el documento y seguir revisando el estado de sus solicitudes y su correspondencia. Si es que reciben otra notificación que solicite documentos, una cita o alguna acción específica, tendrán que seguir las instrucciones y los plazos establecidos. Si tienes dudas sobre la carta, puedes ir a la página oficial del USCIS para verificar su autenticidad.

¿Por qué el USCIS está enviando estas cartas?

Los bufetes de abogados especializados en inmigración revelaron que la entrega de estas cartas inició en el mes de septiembre del 2026 y que, según el bufete Coleman Immigration, el USCIS comenzó a enviar los documentos a solicitantes con casos pendientes, sobre todo los que están buscando la ciudadanía estadounidense a través del formulario N-400 o la residencia permanente mediante el formulario I-485.

"Anteriormente, el FBI realizaba una verificación de antecedentes única cuando se tomaban las huellas dactilares de un solicitante", se lee la publicación. "Con el sistema de verificación continua, las huellas dactilares del solicitante permanecen registradas en el FBI, y USCIS puede recibir notificaciones sobre nuevos antecedentes penales, como un arresto, que surjan mientras la solicitud está pendiente", agregaron.

El bufete explicó que si te llega esta notificación es solamente informativa y que no significa que exista un problema con el caso. Según su publicación, los destinatarios no necesitan responder a ello, a menos que el USCIS les solicite información adicional.

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