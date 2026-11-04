Zunini tras la victoria demócrata en el Congreso de EE. UU.: “El Perú debe ejercer su soberanía y actuar sin tutelas extranjeras”

Zunini tras la victoria demócrata en el Congreso de EE. UU.: “El Perú debe ejercer su soberanía y actuar sin tutelas extranjeras” Composición/LR

El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, pidió revisar la política exterior peruana y la relación con Estados Unidos tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de 2026, jornada en la que el Partido Demócrata logró ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Frente a este nuevo escenario en Washington, el parlamentario cuestionó la línea diplomática seguida por el Ejecutivo peruano y sostuvo que la pérdida de la mayoría oficialista en el Capitolio marca un nuevo rumbo para los países de la zona.

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"Tras la derrota de Trump en ambas cámaras en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el cambio de orientación política del Congreso debe abrir paso a un replanteamiento de las relaciones bilaterales con los países de Latinoamérica, sobre la base de la soberanía y el respeto mutuo", sostuvo Zunini por medio de sus redes oficiales.

En esa misma línea, el legislador indicó que las administraciones sudamericanas deben desmarcarse de lo que calificó como una posición de subordinación internacional.

"Los gobiernos de la región que se alinearon con la administración de Trump, incluido el nuestro, deben ejercer su soberanía y actuar sin tutelas extranjeras".

Zunini también mencionó la necesidad de que la diplomacia peruana priorice al país ante los cambios geopolíticos, concluyendo que "el Perú necesita una política exterior que defienda nuestros intereses y se haga respetar. La soberanía se ejerce con decisiones".

Derrota de la administración Trump: los demócratas toman el control del Congreso

Los comicios celebrados el 3 de noviembre marcaron un giro decisivo en Estados Unidos. La oposición demócrata logró una victoria histórica tras ganar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes al Partido Republicano, un resultado que le quitó al oficialismo la mayoría que mantenía desde hace dos años.

En el Senado, los demócratas alcanzaron 52 escaños sobre 40 de los republicanos, superando las 51 necesarias para quedarse con la mayoría.

Este avance representó una ganancia de seis puestos para la oposición, impulsada por triunfos en bastiones históricamente conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur, donde la fuerza opositora no ganaba representación desde hace décadas.

Entre los triunfos más destacados de la jornada figuraron las victorias de Roy Cooper en Carolina del Norte y de Annie Andrews en Carolina del Sur. Asimismo, Jon Ossoff logró retener su escaño en Georgia y Chris Pappas obtuvo el triunfo en Nuevo Hampshire.

A la par del plano legislativo, Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en asumir el mando de dicha entidad estatal.

En la Cámara de Representantes, cadenas como CNN y NBC aseguraron que el Partido Demócrata sobrepasó el umbral de los 218 escaños que le permiten dominar la cámara.

Tras confirmarse los resultados, el mandatario Donald Trump reconoció públicamente la derrota. En declaraciones telefónicas ofrecidas a la cadena Fox News, el jefe de Estado sostuvo que "los demócratas hicieron un buen trabajo" y atribuyó parte del descontento del electorado al conflicto armado con Irán, aunque defendió la firmeza de sus decisiones internacionales.

No obstante, horas antes, a través de la plataforma Truth Social, el presidente se había distanciado del resultado al señalar que su nombre no figuraba directamente en las cédulas de votación.