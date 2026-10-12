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Política

México nombra a Lydia Antonio como embajadora en Perú tras restablecerse relaciones diplomáticas

La candidata seleccionada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con 25 años de trayectoria diplomática y experiencia en acuerdos comerciales con más de 50 países, entre ellos el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

México nombra a Lydia Antonio como embajadora en Perú tras restablecerse relaciones diplomáticas
México nombra a Lydia Antonio como embajadora en Perú tras restablecerse relaciones diplomáticasComposición LR/IA
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El Gobierno de México propuso a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora de México ante la República del Perú.

Tras el anuncio oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió la propuesta al Senado de la República para su posterior ratificación, con el objetivo de reabrir la sede diplomática en Lima y restablecer los lazos.

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Para asumir la representación en la capital peruana, la Cancillería mexicana designó a una funcionaria con amplia trayectoria en el sector.

Antonio de la Garza es integrante del Servicio Exterior Mexicano, cuenta con licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, una maestría por el Instituto Matías Romero y acumula más de 25 años en el servicio público.

En su recorrido profesional supervisó acuerdos comerciales internacionales y coordinó el trabajo necesario para que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pudiera comenzar a funcionar.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas con México

Esta decisión llega luego de que Perú y México lograran resolver más de nueve meses de distanciamiento. Las tensiones habían comenzado en diciembre de 2022, cuando México apoyó abiertamente al expresidente Pedro Castillo tras un intento de golpe de Estado y criticó la legitimidad de las autoridades de Lima.

Esto provocó la expulsión de diplomáticos y que el Congreso peruano declarara al expresidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata.

La crisis se intensificó a inicios de noviembre de 2025, cuando el Estado mexicano acogió en su embajada a la exministra Betssy Chávez. Sin embargo, este conflicto llegó a su fin en agosto de 2026, cuando el Gobierno peruano le otorgó el salvoconducto para abandonar el país rumbo a México.

En esa misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó el restablecimiento total de los lazos entre ambos países y precisó que la medida contempla la reapertura de la embajada mexicana y el retorno inmediato de embajadores a ambas capitales.

Al explicar la entrega del salvoconducto, el canciller manifestó el apego del Perú a los tratados internacionales. "Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional".

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, informó la reanudación de vínculos diplomáticos con Perú durante su habitual conferencia matutina, aunque aclaró que su administración mantiene intacto su respaldo al expresidente Pedro Castillo, actualmente privado de su libertad.

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