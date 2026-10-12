Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar a ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso".

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar a ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso". Composición/LR

El partido Ahora Nación emitió un comunicado institucional para exigir que la presidenta Keiko Fujimori se rectifique y pida respeto para el Congreso de la República.

La postura de la agrupación se da en respuesta al respaldo que la mandataria otorgó al ministro del Interior, César Astudillo, tras los incidentes y discusiones registrados en la intervención de Ruth Luque durante el debate de facultades en el Senado.

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"Rechazamos con firmeza la forma en que se interrumpió el debate. (…) La fiscalización parlamentaria es un deber constitucional. (…) No puede amparar las formas impropias de un ministro ni tratar la crítica como amenaza. Keiko Fujimori debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso", se lee en el texto.

Comunicado de Ahora Nación tras el altercado durante el debate para otorgar facultades legislativas.

Para Ahora Nación, la actitud de la jefa de Estado resultó “inadmisible”, pues consideró que valida la prepotencia del Ejecutivo y vulnera la división de poderes.

Comunicado de Ahora Nación tras el altercado durante el debate para otorgar facultades legislativas.

"(…) Condenamos sin ambigüedades que la presidenta Keiko Fujimori, en lugar de convocar a la serenidad, haya respaldado la reacción y las agresiones del ministro".

Por medio de sus redes oficiales, Ahora Nación expresó su respaldo a la senadora Ruth Luque y rechazó la interrupción y reacción que protagonizó el ministro César Astudillo cuando la legisladora planteaba la necesidad de implementar una reforma policial profunda.

"Las agresiones (…) partieron de la reacción y la interrupción del ministro del Interior, César Astudillo, luego de la intervención de nuestra colega, quien planteó con respeto y sustento la necesidad de una reforma policial profunda".

Para el partido, la actitud del titular del Interior constituyó un acto descortés ajeno a los modales democráticos y al deber de fiscalización del Legislativo. Asimismo, criticaron la constante presencia de ministros de Estado en la Comisión de Constitución y señalaron que compromete la independencia del Senado en el debate de la delegación de facultades.

"Esa presencia es innecesaria (…) busca imponer la posición del Gobierno y desnaturaliza en la práctica el proyecto remitido por la Cámara de Diputados".

La agrupación también cuestionó que la mandataria brindara un mensaje rodeada por militares con armas de fuego, lo que a su juicio busca atentar contra la división de poderes y descalificar el control constitucional.

"Su respaldo a Astudillo revela una visión autoritaria de la política que anula la división de poderes".

El incidente que desencadenó el enfrentamiento en la Comisión

La controversia tiene su origen en la sesión del sábado 10 de octubre en la Comisión de Constitución del Senado, donde se evaluaba la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana y gestión del fenómeno El Niño.

El incidente se dio durante la intervención de la senadora Ruth Luque de Ahora Nación, quien se encontraba argumentando sobre la necesidad de una reforma policial profunda.

Según denunció la parlamentaria en sus redes sociales, el ministro del Interior, César Astudillo, interrumpió su exposición en plena comisión mientras ella le exigía propuestas concretas en seguridad.

"Sra. Keiko Fujimori, decir que el Perú necesita una reforma policial profunda es plantear una exigencia urgente para el país. Fue su ministro del Interior, César Astudillo, quien interrumpió mi intervención en plena sesión de la Comisión de Constitución del Senado. Lo preocupante es que, frente a una crítica política, usted respalde sin cuestionamientos la reacción de su ministro", sostuvo Luque.

Tras este hecho, diversos registros audiovisuales respaldaron la versión de la congresista, ya que se observó que su discurso fue interrumpido por discusiones a gritos entre miembros del Ejecutivo —como el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Justicia, Ernesto Álvarez— y el senador Iber Maraví de Juntos por el Perú.

El cruce verbal escaló hasta escucharse expresiones como "cállese la boca", sumado a intervenciones paralelas de otros parlamentarios como Lourdes Alcorta y Calisto Giampietri, ambos de Renovación Popular, obligando a suspender temporalmente la sesión.

El respaldo de Fujimori a Astudillo

Ante los altercados registrados, la presidenta Keiko Fujimori respaldó la actuación de los integrantes de su Gabinete ministerial. Durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército junto al primer ministro Luis Galarreta, la mandataria argumentó que el ministro Astudillo fue víctima de agresiones en la Cámara Alta y destacó su trayectoria militar.

"He visto los lamentables sucesos que han ocurrido en el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores. El ministro Astudillo fue agredido verbbalmente. El ministro además que es comando chavin de huantar. Y yo le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro los perros ladran es una señal de que estamos avanzando".

En esa misma línea, Fujimori extendió su agradecimiento a los parlamentarios de diversas bancadas que salieron en defensa del Gabinete y reafirmó la postura del Gobierno en la lucha contra la delincuencia.

"Y quiero también agradecer a los senadores, no solo de Fuerza Popular, sino de otros partidos que expresaron también su respaldo porque creo que queda bien calro que contral la violencia los peruanos nos unimos" y este e sun mmento de definciión. Hoy que estamos enfrentando la delincuencia despiés de muchos años en los que ha habido ineferencia por pare de los gobiernos anteriores”.