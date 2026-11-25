El ex presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, propuso la destitución de Jorge Luis Chávez Tamariz como juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en atención a las denuncias presentadas por el ex almirante Jorge Montoya y el congresista Fernando Rospigliosi.

La decisión afectará los procesos a Los Cuellos Blancos del Pueblo y a José Luna Gálvez, el líder del partido político Podemos Perú, que se encuentran en su despacho, en etapas decisivas, advirtieron fuentes judiciales.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con el informe elaborado por Ríos, fechado el 28 de octubre de 2026, el magistrado incurrió en faltas muy graves y una falta grave por aplicar el control difuso a la Ley 32107 sobre prescripción de delitos de lesa humanidad en una resolución emitida el 16 de marzo de 2026.

Además, se cuestiona que en su desarrollo argumentativo haya incorporado referencias históricas y valorativas para explicar los motivos por los que rechaza aplicar la referida norma en un caso de violación de derechos humanos.

La JNJ ha convocado al juez Chávez Tamariz a una audiencia para este 3 de diciembre de 2026 a las 10.50 a. m., a fin de que haga una exposición de sus descargos, antes que el pleno de la JNJ tome una decisión en este proceso disciplinario.

Gino Ríos, ex presidente de la JNJ

Cuellos Blancos y Luna Gálvez

Para plantear su destitución, el consejero Ríos Patio hace su propia interpretación de las normas penales y la jurisprudencia nacional en casos de afectación a los derechos humanos y las sentencias del Tribunal Constitucional.

Se supone que el proceso disciplinario debería evaluar la conducta del magistrado y no la argumentación utilizada al resolver un caso, lo que corresponde más a una apelación.

De tal suerte que la Junta Nacional de Justicia ya no solo ejercería el control disciplinario sobre idoneidad y conducta profesional y personal de un magistrado, sino que ahora también les dirá cómo deben resolver y argumentar para mantener su título de magistrado vigente.

De acuerdo con fuentes judiciales, una eventual destitución afectaría entre otros casos, los procesos a “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el seguido a José Luna Gálvez, líder y fundador de Podemos Perú, por presuntas irregularidades en la inscripción partidaria ante la ONPE, conocido como Los Gánsteres de la Política.

Como se recuerda, la actual presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, fue antes congresista de la República por Podemos Perú. Chávez Tamariz se ha negado en reiteradas oportunidades a archivar el proceso contra Luna Gálvez. La fiscalía ha solicitado 22 años y ocho meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

De tal suerte que la eventual salida de Chávez Tamariz obligaría al Poder Judicial a nombrar otro juez para que continúe el trámite de dichos procesos. Otro magistrado que podría tener un criterio jurisprudencial más favorable a los intereses de Luna Gálvez y su partido político.

María Teresa Cabrera, presidente de la JNJ y ex congresista por Podemos

Los cuestionamientos de la JNJ

Ríos Patio propone la destitución de Chávez Tamariz por dos cargos. El primer cargo se refiere a la decisión de inaplicar la Ley 32107, pese a que el Tribunal Constitucional había confirmado su constitucionalidad en la Sentencia 190/2025. El informe sostiene que el juez no justificó qué particularidad del proceso permitía apartarse excepcionalmente de ese pronunciamiento previo.

Para la JNJ, la resolución tampoco explicó por qué la interpretación del Tribunal Constitucional sobre prescripción no bastaba para resolver el caso. El informe considera que invocar tratados internacionales y el control de convencionalidad no era suficiente: el magistrado debía identificar hechos específicos que justificaran un examen distinto.

El segundo cargo aborda referencias a los juicios de Núremberg, Adolf Eichmann y conceptos como mal absoluto y mal radical. El informe concluye que esas alusiones históricas y filosóficas se incorporaron sin explicar de manera suficiente su conexión directa con los hechos del proceso penal ni delimitar el alcance de la comparación.

En sus descargos, Chávez Tamariz sostuvo que actuó dentro de sus atribuciones jurisdiccionales y que las referencias tenían una finalidad académica y argumentativa. También invocó el principio de non bis in ídem, al señalar que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial había archivado una denuncia previa por los mismos hechos.

Propuesta de destitución del juez Chávez Tamariz

La supuesta necesidad de la destitución

El informe desestima esa excepción porque supuestamente la decisión anterior de la Autoridad Nacional de Control fue una calificación inicial de la denuncia, no un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad disciplinaria del magistrado. Por ello, concluyó que el archivo previo no impedía que la JNJ evaluara las conductas atribuidas al magistrado.

El miembro instructor Gino Ríos Patio justifica la destitución por la falta de motivación, el incumplimiento inexcusable de deberes judiciales y el uso de expresiones improcedentes.

Las denuncias disciplinarias a Chávez Tamariz se iniciaron a partir de denuncias presentadas en marzo y abril de 2026 por Jorge Montoya Manrique y Fernando Rospigliosi Capurro, respectivamente. En septiembre, el Pleno de la JNJ dio por concluida la investigación preliminar y abrió el procedimiento ordinario contra Chávez Tamariz por su actuación como juez.