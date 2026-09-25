Keiko Fujimori planea reunirse con Claudia Sheinbaum tras restablecer relaciones diplomáticas con México

La presidenta Keiko Fujimori indicó a RPP que espera reunirse próximamente con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El eventual encuentro entre ambas mandatarias se produciría después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, que fueron interrumpidas en noviembre de 2025 tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo diplomático a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo.

Fujimori indicó que el encuentro con Sheinbaum podría darse durante la próxima reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre. La mandataria peruana precisó que, si no coinciden en dicho evento, existe la posibilidad de que viaje a México para recibir personalmente la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos del país norteamericano.

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"Nosotros vamos a ir a participar al foro de APEC, previo permiso del Congreso. Si la presidenta Sheinbaum va a participar en APEC, será un gusto saludarla. Si no, la presidencia pro tempore (de la Alianza del Pacífico), que está dejando México, será entregada al Perú. Lo que estamos pensando es que esta encargatura sea entregada personalmente por ella. Si no es en APEC, será en México donde tengamos ese primer encuentro", indicó a la emisora.

Como se sabe, Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025. Los vínculos fueron restablecidos el 7 de agosto de 2026, después de que el Gobierno peruano otorgara un salvoconducto a la ex primera ministra. En tanto, México suspendió en abril de 2024 la exención de visa para los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario que deseen ingresar a su territorio. La medida fue anunciada inicialmente como temporal.

Perú y México vuelven a mantener relaciones diplomáticas

Después de más de nueve meses de ruptura, Perú y México retomaron sus relaciones diplomáticas. El canciller Carlos Espá informó que la normalización de los vínculos permitirá la reapertura de la embajada de México en el país y el restablecimiento de las relaciones al nivel de embajadores.

El ministro sostuvo que la decisión responde al respeto del Gobierno peruano por el ordenamiento jurídico nacional e internacional y señaló que el salvoconducto fue concedido en cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954. El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó la medida como un avance para normalizar la política exterior y reafirmar el respeto al derecho internacional. A su vez, Javier González-Olaechea, quien también ocupó la cartera de Relaciones Exteriores, señaló que la situación del asilo político deberá ser revisada una vez que concluya el proceso judicial.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú y reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien continúa recluido en el penal de Barbadillo. "El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México", declaró durante su conferencia matutina. Asimismo, agradeció la colaboración de la Embajada de Brasil durante el periodo en que permanecieron suspendidos los vínculos entre ambos países.