López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a tomar postura: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical".

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a tomar postura: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical". Composición/LR

Un altercado verbal entre ministros de Estado y congresistas interrumpió la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado el pasado 10 de ocrubre. Tras el incidente, la presidenta Keiko Fujimori respaldó a sus ministros y sostuvo que es momento de "definir posiciones" junto a las Fuerzas Armadas y también por medio de sus redes sociales.

Frente a este mensaje, el líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó la postura del Gobierno y advirtió para la prensa que "enfrentar al pueblo con sus Fuerzas Armadas es un daño radical".

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López Chau: "No se puede subordinar a un poder del Estado"

Al conocer la postura del Ejecutivo, López Chau indicó que en la política "la forma es fondo". Explicó que el Gobierno comete un error cuando pretende imponer condiciones al Parlamento.

"El Ejecutivo no le puede decir a un poder del Estado: 'tú vas a vivir y a existir como yo quiero, no como tú quieres'. Eso no puede ser, ese es un mensaje que está entre líneas y no debe ser".

Para el líder de Ahora Nación, la conducción del país exige temple y diálogo antes que confrontación directa. "Qué lástima. Creo que la impaciencia no es una virtud. El líder político tiene que buscar unir a su país, obviamente tiene oposición y por eso tiene que llenarse de paciencia. En todo el mundo es así, no se puede subordinar al poder del Estado. El presidente va negociando: hablar, escuchar, ejecutar", sostuvo.

Además, señaló que la mandataria pierde oportunidades para resolver demandas sociales sin costo fiscal. Como ejemplo, propuso autorizar por decreto legislativo que los trabajadores CAS universitarios participen en los exámenes de admisión de sus instituciones.

"Ahí la presidenta podría meter un golazo de media cancha, sin necesidad de presupuesto del Estado ni de la universidad", dijo.

Democracia y Fuerzas Armadas

Ante la exigencia de Fujimori sobre optar entre la paz o la violencia, López Chau rechazó cualquier duda sobre su postura democrática.

"Yo hablo como una persona que ha luchado por la democracia. Tengo la fuerza de pensamiento y mi pluma. (...). ¿De qué lado estoy? De la democracia, de la institución", sostuvo.

El senador también defendió la necesidad de fortalecer la capacidad disuasiva de los militares para el desarrollo del país, pero rechazó su uso político.

"No hay mayor daño a las Fuerzas Armadas que enfrentarla a su pueblo, ese es un daño radical. Enfrentar al pueblo con sus Fuerzas Armadas es dañar a las FFAA", apuntó. Y, en general, sobre el mensaje difundido por Fujimori, indicó que "tiene un mal asesor".

El mensaje de Keiko Fujimori: respaldo al gabinete y llamado a tomar postura

La postura de López Chau se dio en respuesta al respaldo que le dio la presidenta al ministro del Interior tras los enfrentamientos ocurridos en la Comisión de Constitución.

"El ministro Astudillo fue agredido verbalmente (...). Yo le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando", indicó.

En ese mismo pronunciamiento, la jefa de Estado buscó fijar la agenda política pidiendo a la ciudadanía y a los líderes partidarios definir de qué lado están en la lucha contra la criminalidad y la subversión.

"Queda bien claro que contra la violencia los peruanos nos unimos y este es un momento de definición: si estamos del lado de la violencia o de la paz (...), del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas".

El origen del altercado en la Comisión de Constitución

Esta confrontación política entre López Chau y Fujimori se desencadenó a raíz de los hechos ocurridos en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se evaluaba el pedido de facultades legislativas en seguridad ciudadana.

Durante la intervención de la senadora Ruth Luque de Ahora Nación, quien cuestionaba la falta de planes concretos del Ejecutivo y exigía una reforma policial profunda, el ministro del Interior, César Astudillo, interrumpió su exposición.

El hecho provocó una fuerte discusión a gritos entre miembros del gabinete y congresistas de distintas bancadas, escalando al punto de escucharse frases como "cállese la boca", lo que obligó a suspender temporalmente la mesa de trabajo.