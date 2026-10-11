Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOAlianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido
Política

Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"

El Santo Padre notificó este 11 de octubre, en sus redes sociales, que será intervenido por un nódulo detectado en el pulmón y se encomendó a las oraciones de sus fieles. Se espera la visita del Papa del 11 al 16 de noviembre en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"
Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"
Por
google iconLa República en Google

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció tras el anuncio de operación del Papa León XIX y aseguró que, por el momento, la programación destinada a Perú sigue en pie.

El Santo Padre notificó este 11 de octubre, en sus redes sociales, que será intervenido por un nódulo detectado en el pulmón y se encomendó a las oraciones de sus fieles.

Video destacado

¡RMP EN VIVO! FACULTADES DE KEIKO, HILDEBRANDT, CHILE Y MÁS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras el anuncio se celebró una misa por su salud en la Iglesia Las Nazarenas, a la cual asistió Keiko Fujimori en compañía de otros miembros del Ejecutivo.

Si bien la mandataria se retiró sin declarar a la prensa, Sheput informó que, a la fecha, no se ha cancelado la visita del sumo pontífice al Perú.

"Nosotros tenemos la plena esperanza que se va a cumplir con la semana de visita que está programada. Las propias declaraciones que salen del Vaticano, las propias noticias que salen del Vaticano, es básicamente una operación preventiva para evitar cualquier tipo de riesgo futuro, por lo tanto confiamos que la rutina, el programa que el Papa tiene destinado a hacer en el Perú se cumplirá sin problema", declaró a los medios.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1: minuto a minuto del segundo tiempo, los íntimos ganan 1-0 y buscan ampliar la ventaja ante los cusqueños en el Clausura 2026

Perú vs Argentina EN VIVO: punto a punto del partido por la final del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

África quiere crear su propio Amazonas con una inversión de US$33.000 millones: se usará 100 millones de hectáreas para detener la desertificación

Política

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

Carlos Mesía anuncia cambios al dictamen de facultades: “Hay que incorporar algunas cosas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"