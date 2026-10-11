Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"

Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció tras el anuncio de operación del Papa León XIX y aseguró que, por el momento, la programación destinada a Perú sigue en pie.

El Santo Padre notificó este 11 de octubre, en sus redes sociales, que será intervenido por un nódulo detectado en el pulmón y se encomendó a las oraciones de sus fieles.

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Tras el anuncio se celebró una misa por su salud en la Iglesia Las Nazarenas, a la cual asistió Keiko Fujimori en compañía de otros miembros del Ejecutivo.

Si bien la mandataria se retiró sin declarar a la prensa, Sheput informó que, a la fecha, no se ha cancelado la visita del sumo pontífice al Perú.

"Nosotros tenemos la plena esperanza que se va a cumplir con la semana de visita que está programada. Las propias declaraciones que salen del Vaticano, las propias noticias que salen del Vaticano, es básicamente una operación preventiva para evitar cualquier tipo de riesgo futuro, por lo tanto confiamos que la rutina, el programa que el Papa tiene destinado a hacer en el Perú se cumplirá sin problema", declaró a los medios.