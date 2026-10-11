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Política

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

La senadora de Ahora Nación cuestionó el respaldo de la presidenta al ministro del Interior, César Astudillo, y exigió resultados concretos ante la inseguridad en el país.

Ruth Luque a Fujimori tras incidentes en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"
Ruth Luque a Fujimori tras incidentes en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"Composición/LR
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La senadora Ruth Luque de la bancada de Ahora Nación respondió a la presidenta Keiko Fujimori tras las declaraciones de la mandataria sobre los incidentes ocurridos en la Comisión de Constitución del Senado.

La legisladora rechazó, por medio de sus redes sociales, que la presidenta califique las críticas de la oposición con la frase "los perros ladran, es una señal que estamos avanzando" y sostuvo que, tras dos décadas en la política, la mandataria debería"exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros: resultados, capacidad de diálogo y respeto por la fiscalización democrática".

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La controversia surgió durante la sesión del sábado 10 de octubre, cuando el debate por el pedido de facultades legislativas se interrumpió por discusiones a gritos entre los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez, con el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví.

Durante la jornada, Luque denunció que el propio Astudillo interrumpió su exposición cuando ella le exigía una propuesta clara para reformar la Policía Nacional. Frente a estos hechos, que incluyeron frases como "cállese la boca" e intervenciones del senador Calisto Giampietri, el Ejecutivo manifestó su apoyo a los integrantes del Gabinete.

En un acto en el Cuartel General del Ejército junto al premier Luis Galarreta, Fujimori defendió a Astudillo y sostuvo que el ministro sufrió violencia verbal.

Asimismo, la mandataria destacó la trayectoria del funcionario y le otorgó su respaldo público: "He visto los lamentables sucesos que han ocurrido en el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores. El ministro Astudillo fue agredido verbalmente. El ministro, además, que es comando Chavín de Huántar. Y yo le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando".

Fujimori agradeció el apoyo manifestado por legisladores de distintas bancadas y reiteró que desde el Ejecutivo lucharían contra la criminalidad.

"Quiero también agradecer a los senadores, no solo de Fuerza Popular, sino de otros partidos que expresaron también su respaldo, porque creo que queda bien claro que contra la violencia los peruanos nos unimos. Este es un momento de definición, hoy que estamos enfrentando la delincuencia”.

Ante ello, la senadora Ruth Luque cuestionó la postura de Fujimori. La parlamentaria de Ahora Nación indicó que la exigencia de una reforma policial profunda es una prioridad para el país y recordó que fue el propio titular del Interior quien interrumpió su uso de la palabra durante la sesión parlamentaria.

En su publicación, la senadora indicó que la investidura “no los coloca por encima de la crítica ni da licencia para actuar con prepotencia”. También añadió que “el terruqueo, las descalificaciones, y los ataques en redes no reemplazan las respuestas que el país necesita”.

Luque señaló que la labor de gobierno exige capacidad de diálogo y no "aplausos protocolares" ni discursos complacientes. La legisladora instó al Gobierno a abordar el debate sobre la seguridad ciudadana, en lugar de evadirlo.

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