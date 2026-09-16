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Ministro Juan Sheput culpa a Roberto Sánchez ante falta de respaldo en pedido de facultades: "Está picón"

Sheput señaló que si el Congreso niega estas facultades, el Gobierno buscará alternativas políticas. El ministro de Trabajo responsabilizó a los opositores del desorden en la situación actual.

Juan Sheput se refirió a la influencia de Sánchez en la bancada de JP | Composición: LR.
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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refirió a la negativa de las bancadas de oposición a respaldar el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Para Sheput, agrupaciones como Juntos por el Perú han asumido una “posición extrema” frente a esta solicitud. Además, calificó al líder de dicho partido, Roberto Sánchez, de “picón” por haber perdido las elecciones.

"Juntos por el Perú ha demostrado una posición extrema. Creo que hay un asesor que todavía está ‘picón’, como el señor Roberto Sánchez. Yo he conversado con personas en Juntos por el Perú y están pensando en decir basta. Ellos son conscientes de que este es un gobierno nuevo que tiene menos de dos meses y que estamos viviendo una nueva etapa", indicó en entrevista con RPP.

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Sheput también señaló que el Gobierno evalúa alternativas en caso de que el pedido de facultades sea denegado por la Comisión de Constitución o por el Pleno de la Cámara de Diputados.

"Si el Congreso niega las facultades, siempre quedan otros caminos de índole política. El Gobierno no va a claudicar en su deseo de mejorar las cosas en el Perú. Los responsables de que no haya un cambio inmediato serán aquellas bancadas que quieren que todo siga en desorden", apuntó.

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La solicitud permanece en el Parlamento desde hace dos semanas. Ante ello, la mandataria exhortó a los congresistas a analizar el pedido con objetividad y sostuvo que la delegación de facultades tiene como principal finalidad restablecer el orden en el país.

Fujimori también consideró que el debate generado durante los últimos días podría contribuir a una mayor reflexión entre los parlamentarios. Según indicó, las discusiones sobre la propuesta han permitido que los congresistas tengan más elementos para evaluar el pedido antes de tomar una decisión.

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