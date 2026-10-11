Obispos peruanos piden elevar plegarias por la salud del papa León XIV tras anuncio de intervención pulmonar

La Conferencia Episcopal Peruana convoca a los católicos a orar por la salud del papa León XIV, quien será operado para extirpar un nódulo pulmonar.

La Conferencia Episcopal Peruana convoca a los católicos a orar por la salud del papa León XIV, quien será operado para extirpar un nódulo pulmonar. Foto: Andina/Composición LR

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) convocó a los católicos y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. El llamado fue realizado el domingo 11 de octubre por el presidente de la institución, monseñor Carlos García Camader, tras conocerse la noticia durante el rezo del Ángelus en el Vaticano.

A través de un comunicado, el Episcopado Peruano manifestó su solidaridad con el pontífice y pidió encomendar su recuperación a Dios. La institución también destacó la manera serena y humilde en que León XIV compartió con los fieles la información sobre el procedimiento médico, previsto para los próximos días.

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Conferencia Episcopal Peruana convoca a los fieles a rezar por la recuperación de León XIV

En su pronunciamiento, monseñor Carlos García Camader expresó la cercanía de la Iglesia peruana con el papa ante la próxima intervención. El presidente de la CEP invitó a las comunidades católicas, las familias y los ciudadanos de buena voluntad a sumarse a las plegarias por la salud del pontífice, con el propósito de acompañarlo durante este proceso médico.

La Conferencia Episcopal Peruana también expresó su deseo de que León XIV recupere plenamente sus fuerzas y pueda continuar con su labor al servicio de la Iglesia y de la humanidad. En el mensaje, la institución hizo referencia a la misión del papa como mensajero de paz y esperanza, además de su papel en la promoción de la unidad, la fraternidad y el encuentro entre los pueblos.

El anuncio de la intervención quirúrgica fue realizado por el propio pontífice durante el Ángelus dominical, ante los asistentes reunidos en la Plaza de San Pedro. La noticia motivó la respuesta del Episcopado Peruano, que difundió su convocatoria para que los fieles acompañen al santo padre mediante la oración.

Señor de los Milagros y Virgen María: las plegarias de la Iglesia peruana por el papa

La CEP encomendó la salud y recuperación de León XIV al Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de la devoción católica peruana. El pedido se formuló durante octubre, conocido tradicionalmente como el mes morado por las celebraciones dedicadas al Cristo de Pachacamilla.

Asimismo, la institución exhortó a los creyentes a pedir la protección de la Virgen María para el pontífice y a elevar sus plegarias a Dios, a quien identificó en su mensaje como fuente de salud. Estas invocaciones formaron parte del llamado dirigido a las comunidades y familias del país tras conocerse que el papa deberá someterse a una operación pulmonar.

El Arzobispado de Lima también se sumó a las expresiones de solidaridad con León XIV mediante una publicación en sus redes sociales. En su mensaje, la institución religiosa pidió al Señor de los Milagros por la pronta recuperación del santo padre y recordó que la intervención médica se realizaría durante esa semana para retirar un nódulo localizado en el pulmón.