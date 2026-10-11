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Política

Gobierno nombra embajadores a Elmer Schialer en Canadá y a José Barba Caballero en Costa Rica

Elmer Schialer fue canciller durante el gobierno de Dina Boluarte, mientras que José Barba Caballero condujo por casi 15 años el programa 'Rey con Barba' junto al exministro de Transportes, Rafael Rey.

Gobierno nombra embajadores a Elmer Schialer en Canadá y José Barba Caballero en Costa Rica
Gobierno nombra embajadores a Elmer Schialer en Canadá y José Barba Caballero en Costa RicaComposición/LR
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El Gobierno oficializó la designación de los nuevos embajadores del Perú en el exterior: el diplomático Elmer Schialer Salcedo fue nombrado para asumir la representación en Canadá, mientras que José Augusto Barba Caballero fue designado en el cargo para la República de Costa Rica.

Las decisiones se formalizaron mediante Resoluciones Supremas firmadas por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, publicadas en el diario oficial El Peruano.

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Elmer Schialer se desempeñó anteriormente como canciller durante el gobierno de Dina Boluarte, además de haber sido designado por la gestión de José Jerí como representante permanente del Perú ante los Organismos Internacionales.

Es licenciado y bachiller en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar. A lo largo de su carrera en el Servicio Diplomático, ha ocupado diversas posiciones, incluyendo la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Alemania y la Dirección General de la Comunidad Andina.

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Por su parte, José Barba Caballero es abogado egresado de la Universidad de San Martín de Porres, institución donde obtuvo el grado de bachiller y el título profesional en 1978.

Aademás fundó eel partido Cambio Radical y cuenta con trayectoria parlamentaria de más de dos décadas, además de haber ejercido como embajador en Panamá entre 2006 y 2009. En el plano mediático, condujo durante casi 15 años el programa 'Rey con Barba' junto al exministro de Transportes, Rafael Rey.

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