Caso Pedro Mo y Brenda Jah: Fiscalía imputa a invidente de participar en entrenamiento armado Polidoro Tapullima tiene 60 años y, desde hace siete, es invidente. Pese a ello, el Ministerio Público lo responsabiliza, entre otras acciones, de supuestamente participar en entrenamientos armados. Para su defensa legal esta imputación es "totalmente ilógica" y asegura que la Dircote no tenía conocimiento de su discapacidad, pues al momento de su detención no le proporcionaron el sistema Braille.

Caso Pedro Mo y Brenda Jah: Fiscalía imputa a invidente de participar en entrenamiento armado

Caso Pedro Mo y Brenda Jah: Fiscalía imputa a invidente de participar en entrenamiento armado

El Ministerio Público imputa a Polidoro Tapullima Upiachihua la supuesta participación en actividades de entrenamiento político-militar, pese a ser invidente desde hace más de siete años.

Tapullima Upiachihua tiene 60 años y el 19 de noviembre fue detenido en Tarapoto por presuntamente ser parte de una organización terrorista llamada Túpac Amaru, en la que también participaban, según la Fiscalía, su hermano David Tapullima y los artistas Pedro Mosqueira, conocido como Pedro Mo, y Brenda Mejía, llamada Brenda Jah.

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A las cuatro personas las imputan de un rosario de presuntos delitos: participar en actividades de adoctrinamiento político-ideológico, entrenamiento político-militar, agitación y propaganda, reuniones clandestinas, apoyo logístico, entre otras acciones.

Si bien todas esas atribuciones llaman la atención porque solo se sostienen en el testimonio del agente especial Carlos Campos, la que más indigna a la defensa legal es que se responsabilice a una persona invidente haber participado de un entrenamiento armado.

Así lo dijo Indira Rodríguez, parte del equipo legal que defiende a los dos artistas y a los hermanos Tapullima: “Es algo totalmente ilógico decir que una persona invidente, desde hace varios años, ha estado en el campo disparando”, señaló a La República.

La abogada considera que la Dircote, institución que presentó la denuncia ante el Ministerio Público, ni siquiera sabía que el señor Polidoro era invidente, pues al momento de su detención no le brindaron el sistema Braille.

Por eso, indica, es “irrisorio” que la institución asegure haber pasado dos años investigando el caso.

Hechos

Según el testimonio del agente especial Carlos Campos, en marzo del 2025, se realizó un segundo evento de entrenamiento militar en la región San Martín.

Para probar ello, el agente presentó una serie de audios almacenados en DVD’s.

La única fuente para reconocer que las voces que se escuchan en esos audios pertenecen a los imputados fue el testimonio del mismo agente especial.

Carlos Campos identificó las voces de David Tapullima, Pedro Mosqueira, Libia Arcia, Polidoro Tapullima y la de un sujeto conocido como “Galindo”.

Otras imputaciones contra Polidoro Tapullima

Además la Fiscalía responsabiliza al señor Polidoro de brindar apoyo logístico a la organización terrorista al brindar su casa para reuniones político-ideológicas y de adoctrinamiento militar. Además, de ser el escenario donde supuestamente se entregaron armas a los miembros de la organización.

Una vez más, todas estas acciones tienen como única fuente las declaraciones del agente especial Carlos Campos.

Según dijo, el señor Polidoro, a quien llamaban “Poli”, se presentó como “uno de los últimos comandantes del Frente Nororiental”.

Carlos Campos indicó que durante dos días los supuestos miembros de la organización terrorista recibieron instrucción ideológica y política sobre la historia del MRTA, acciones militares y proyectos en la región San Martin, entre ellos ocupar cargos de gobernador o dirigente comunal.

El taller, según el relato del agente, fue dictado por los hermanos Tapullima,

Asimismo, aseguró que en la vivienda de Polidoro se entregaron botas, pasamontañas, polos verdes, navajas y carpas para lluvia, antes de desplazarse hacia la comunidad nativa de Shiricsacha.

En otro de los audios presentados por el agente y que el mismo identificó las voces que se escuchan, se atribuye a Polidoro lo siguiente: “plantea promover actividades culturales y refiere que coordina la formación de un "Frente de Defensa de la Unión de Proyección", que posiblemente presidiría. Menciona la articulación de organizaciones vecinales y comunales y la existencia de instituciones educativas, una posta médica y una dependencia del Senamhi”.

Además, indicó el agente Campos, Polidoro propuso utilizar teléfonos celulares para registrar irregularidades de autoridades y sustentar denuncias.

La abogada Rodríguez explicó que a lo largo de los años sí se han desarrollado reuniones para tratar temas políticos en la casa del señor Polidoro, sin embargo, esto se debe a que los hermanos Tapullima son políticos. Además, resaltó, todos los encuentros fueron legales y de conocimiento público.

“Han recibido muchas personas en su domicilio, pero jamás se han tratado temas sobre actos violentos, armados o terroristas”, afirmó.

Las imputaciones contra el dirigente indígena David Tapullima

El carácter político de los hermanos, del cual habla la abogada, queda demostrado en la trayectoria de David Tapullima.

David es un dirigente indígena y excandidato al Congreso con el partido de Juntos por el Perú en las elecciones del 2021.

“Todas las personas lo conocen. Sus actividades siempre han sido públicas. Ha participado en eventos, en conferencias y en marchas. Es un líder indígena”, anotó Rodríguez.