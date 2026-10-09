Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades

Luis Galarreta reconoció que el Gobierno puede tomar medidas contra la criminalidad sin contar con las facultades legislativas que solicitó al Congreso. Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, el primer ministro afirmó que el Ejecutivo ya actúa en materia de seguridad ciudadana y otros problemas desde el primer día de gestión. Sus declaraciones contrastan con las de Keiko Fujimori, quien a inicios de septiembre sostuvo que, sin esas atribuciones, su Gobierno no podría combatir el crimen como necesitaba.

"¿Se pueden hacer cosas sin las facultades? Por supuesto. Nadie ha dicho que no se puede hacer cosas sin las facultades", declaró Galarreta ante los senadores. El premier aseguró que el Ejecutivo ya toma medidas frente a la inseguridad, el fenómeno de El Niño y otros problemas estructurales. Sin embargo, insistió en que las atribuciones aprobadas por la Cámara de Diputados resultan insuficientes para atender las prioridades del Gobierno.

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Sin embargo, el 3 de septiembre, durante una visita a San Martín, Fujimori pidió al Congreso acelerar la aprobación del pedido del Ejecutivo y afirmó que necesitaba esas facultades para enfrentar a las organizaciones criminales. "Sin facultades no podremos combatir el crimen", fue el mensaje que acompañó su exigencia al Legislativo. La mandataria también sostuvo que el Gobierno requería nuevas herramientas legales para calificar a las bandas criminales como «grupos hostiles» o «grupos terroristas».

Ante la Comisión de Constitución, Galarreta defendió la necesidad de obtener más atribuciones y sostuvo que el Ejecutivo había planteado ocho materias, pero los diputados solo aprobaron seis. "De esas ocho materias, para nosotros no es suficiente como Ejecutivo. Solo se han aprobado seis materias. Han quedado dos materias fuera", afirmó.

"Negarlo sería histórico, señor presidente, en las relaciones democráticas del mundo moderno y del Perú", manifestó Galarreta. También aseguró que el Gobierno tenía al menos 200 asuntos urgentes por atender, aunque el pedido presentado al Congreso contenía las medidas que necesitaba con mayor rapidez. Sus declaraciones dejan abierta la discusión sobre cuáles de esas acciones requieren nuevas facultades y cuáles puede ejecutar el Ejecutivo con las atribuciones que ya tiene.