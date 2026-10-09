Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Trump amenaza! ¿Cómo responderá Cuba? + aluvión en Chile | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades

El premier defendió ante la Comisión de Constitución del Senado la necesidad de ampliar el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo, pese a reconocer que ya toma medidas contra la inseguridad y otros problemas. En septiembre, la presidenta sostuvo que sin esas facultades no podrían combatir el crimen.

Galarreta contradijo las declaraciones de Keiko Fujimori. Foto: composición LR
Galarreta contradijo las declaraciones de Keiko Fujimori. Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Luis Galarreta reconoció que el Gobierno puede tomar medidas contra la criminalidad sin contar con las facultades legislativas que solicitó al Congreso. Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, el primer ministro afirmó que el Ejecutivo ya actúa en materia de seguridad ciudadana y otros problemas desde el primer día de gestión. Sus declaraciones contrastan con las de Keiko Fujimori, quien a inicios de septiembre sostuvo que, sin esas atribuciones, su Gobierno no podría combatir el crimen como necesitaba.

"¿Se pueden hacer cosas sin las facultades? Por supuesto. Nadie ha dicho que no se puede hacer cosas sin las facultades", declaró Galarreta ante los senadores. El premier aseguró que el Ejecutivo ya toma medidas frente a la inseguridad, el fenómeno de El Niño y otros problemas estructurales. Sin embargo, insistió en que las atribuciones aprobadas por la Cámara de Diputados resultan insuficientes para atender las prioridades del Gobierno.

Video destacado

¡RMP EN VIVO! FACULTADES DE KEIKO, HILDEBRANDT, CHILE Y MÁS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Keiko Fujimori se reunió con presos del penal El Milagro en Trujillo: "Les he dicho pórtense bien"

lr.pe

Sin embargo, el 3 de septiembre, durante una visita a San Martín, Fujimori pidió al Congreso acelerar la aprobación del pedido del Ejecutivo y afirmó que necesitaba esas facultades para enfrentar a las organizaciones criminales. "Sin facultades no podremos combatir el crimen", fue el mensaje que acompañó su exigencia al Legislativo. La mandataria también sostuvo que el Gobierno requería nuevas herramientas legales para calificar a las bandas criminales como «grupos hostiles» o «grupos terroristas».

Ante la Comisión de Constitución, Galarreta defendió la necesidad de obtener más atribuciones y sostuvo que el Ejecutivo había planteado ocho materias, pero los diputados solo aprobaron seis. "De esas ocho materias, para nosotros no es suficiente como Ejecutivo. Solo se han aprobado seis materias. Han quedado dos materias fuera", afirmó.

"Negarlo sería histórico, señor presidente, en las relaciones democráticas del mundo moderno y del Perú", manifestó Galarreta. También aseguró que el Gobierno tenía al menos 200 asuntos urgentes por atender, aunque el pedido presentado al Congreso contenía las medidas que necesitaba con mayor rapidez. Sus declaraciones dejan abierta la discusión sobre cuáles de esas acciones requieren nuevas facultades y cuáles puede ejecutar el Ejecutivo con las atribuciones que ya tiene.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y se siente en varias zonas del país, según la USGS

Terror para inmigrantes en EE.UU. | Detienen a mujer de comunidad indígena mixteca por "hacer preguntas" al ICE: ¿Cuál fue su final?

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, fechas y rivales de las Pumas

Política

Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación

Madre de Dios: Uno de los 3 abatidos en La Pampa era licenciado de las FFAA

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación

Madre de Dios: Uno de los 3 abatidos en La Pampa era licenciado de las FFAA

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”