Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Cállese la boca"

Registros del debate parlamentario expusieron el enfrentamiento en el Senado, donde los gritos y reclamos entre ministros y legisladores forzaron la interrupción del debate sobre facultades legislativas.

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maravi: "Cállese la boca"
Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maravi: "Cállese la boca"Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

Registros audiovisuales de la sesión en la Comisión de Constitución expusieron el origen del enfrentamiento que interrumpió la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado.

En las imágenes se observa el instante en que el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví de Juntos por el Perú entablaron una discusión a gritos que incluyó la frase "cállese la boca", hecho que obligó a las autoridades a pausar el debate sobre el pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

Video destacado

¡RMP EN VIVO! FACULTADES DE KEIKO, HILDEBRANDT, CHILE Y MÁS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El incidente derivó en una serie de roces en la mesa de trabajo. Durante la jornada, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación cuestionó al titular del Interior sobre los cambios en la Policía Nacional y la falta de una propuesta de reforma profunda.

Luque denunció además que Astudillo interrumpió su intervención en plena comisión, mientras que el senador Calisto Giampietri de Renovación Popular también sostuvo intercambios verbales con Maraví.

Puedes ver

Senadores Calisto Giampietri e Iber Maraví casi se van a los golpes en debate por las facultades del gobierno

lr.pe

Reacciones posteriores

Tras la situación, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, le restó gravedad a lo sucedido en los pasillos del Congreso. El funcionario sostuvo que se trató de un hecho propio de la discusión política y descartó cualquier tipo de agresión física entre los asistentes.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori durante un evento oficial en San Borja junto al premier Luis Galarreta manifestó su respaldo al titular del Interior. La mandataria sostuvo que el ministro sufrió violencia durante la jornada y descartó los cuestionamientos a su gestión.

"El ministro Astudillo fue agredido verbalmente (…). Yo le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal que estamos avanzando", indicó.

Puedes ver

Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades

lr.pe

A través de sus redes sociales, la senadora Ruth Luque rechazó la postura de Keiko Fujimori y señaló que el país exige algo más que respaldos incondicionales a los integrantes del Gabinete.

"Señora presidenta, después de veinte años de aspirar a gobernar el Perú, corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros: resultados, capacidad de diálogo y respeto por la fiscalización democrática".

La legisladora también sostuvo que las autoridades deben mostrar resultados concretos frente a la criminalidad, capacidad de diálogo y respeto por la fiscalización democrática.

"Sus ministros deben mostrar resultados, informar públicamente sus avances y responder las preguntas del Parlamento. No basta con repetir generalidades cada vez que se les exige rendir cuentas", manifestó Luque.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Cállese la boca"

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO por la Liga 1: a qué hora y dónde ver partido de hoy del Torneo Clausura 2026

Frente a las costas de Alaska deriva desde 1931 un barco fantasma de 1322 toneladas que nadie logró traer de vuelta al puerto

Política

Rafael Belaunde minimiza altercado en la Comisión de Constitución: "ha sido un incidente propio del fragor del debate político"

Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Cállese la boca"

Rafael Belaunde minimiza altercado en la Comisión de Constitución: "ha sido un incidente propio del fragor del debate político"

Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"