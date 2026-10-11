Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maravi: "Cállese la boca"

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maravi: "Cállese la boca" Composición/LR

Registros audiovisuales de la sesión en la Comisión de Constitución expusieron el origen del enfrentamiento que interrumpió la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado.

En las imágenes se observa el instante en que el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví de Juntos por el Perú entablaron una discusión a gritos que incluyó la frase "cállese la boca", hecho que obligó a las autoridades a pausar el debate sobre el pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

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El incidente derivó en una serie de roces en la mesa de trabajo. Durante la jornada, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación cuestionó al titular del Interior sobre los cambios en la Policía Nacional y la falta de una propuesta de reforma profunda.

Luque denunció además que Astudillo interrumpió su intervención en plena comisión, mientras que el senador Calisto Giampietri de Renovación Popular también sostuvo intercambios verbales con Maraví.

Reacciones posteriores

Tras la situación, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, le restó gravedad a lo sucedido en los pasillos del Congreso. El funcionario sostuvo que se trató de un hecho propio de la discusión política y descartó cualquier tipo de agresión física entre los asistentes.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori durante un evento oficial en San Borja junto al premier Luis Galarreta manifestó su respaldo al titular del Interior. La mandataria sostuvo que el ministro sufrió violencia durante la jornada y descartó los cuestionamientos a su gestión.

"El ministro Astudillo fue agredido verbalmente (…). Yo le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal que estamos avanzando", indicó.

A través de sus redes sociales, la senadora Ruth Luque rechazó la postura de Keiko Fujimori y señaló que el país exige algo más que respaldos incondicionales a los integrantes del Gabinete.

"Señora presidenta, después de veinte años de aspirar a gobernar el Perú, corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros: resultados, capacidad de diálogo y respeto por la fiscalización democrática".

La legisladora también sostuvo que las autoridades deben mostrar resultados concretos frente a la criminalidad, capacidad de diálogo y respeto por la fiscalización democrática.

"Sus ministros deben mostrar resultados, informar públicamente sus avances y responder las preguntas del Parlamento. No basta con repetir generalidades cada vez que se les exige rendir cuentas", manifestó Luque.