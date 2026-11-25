Presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, critica la bicameralidad en el Congreso: "No está funcionando" Durante el CADE 2026, Reto aseguró que existe un desbalance del poder entre la Cámara de Diputados y los senadores. El congresista también mencionó que la baja producción de leyes se debe a desacuerdos entre las dos cámaras.

Las declaraciones de Reto se dieron luego de su intervención en el CADE 2026. Foto: Composición/LR

Las declaraciones de Reto se dieron luego de su intervención en el CADE 2026. Foto: Composición/LR

El presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Óscar Reto, cuestionó el funcionamiento de la bicameralidad del Parlamento del que forma parte.

Durante una entrevista desde Cusco, donde se desarrolla el CADE 2026, Reto sostuvo su postura al indicar que existe un reparto del poder desbalanceado "aun cuando se dice que tienen que ser iguales".

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por eso, puso como ejemplo el caso de la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori, en la que la Cámara de Senadores aprobó un texto distinto del que se derivó de la Cámara Baja.

"El Congreso pasado hizo las leyes para poder hacer la bicameralidad, que estamos viendo que no está funcionando, está mal hecha, tenemos que solucionar eso. ¿Con qué mecanismo quieres que produzcamos más leyes?", criticó.

Por esa razón, el congresista señaló que existe una baja producción de leyes. Asimismo, señaló que uno de los principales desacuerdos surgió durante la elaboración del presupuesto. Según explicó, la Cámara de Diputados fue convocada para revisar una propuesta sin que previamente se consultara a sus equipos técnicos ni se tomaran en cuenta sus necesidades.

"Ni siquiera habían preguntado cuáles eran nuestras necesidades y ya nos estaban diciendo: "Vamos a aprobar". Por supuesto que podíamos hacer ciertas modificaciones. Nos dijeron: Este puede ser, modifícalo. Sí, pues, pero así no es", aseguró.

La relación política entre Miguel Torres y Óscar Reto

Al ser consultado sobre las diferencias con sus colegas, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que mantiene una relación "muy buena" con Miguel Torres, titular del Senado.

No obstante, reconoció que esta buena relación no evitó los desacuerdos respecto al funcionamiento del nuevo esquema parlamentario.

Por otra parte, Reto comparó la labor de la Cámara de Diputados con la de senadores. "Hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. Con nosotros no va a haber leyes declarativas, con nosotros está habiendo presencialidad, no estamos haciendo voto de control remoto como ha pasado", expresó.