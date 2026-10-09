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JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadas

Mientras tanto, Rafael López Aliaga convoca a una protesta frente a la ONPE y presiona por acelerar el conteo electoral, pese a que la revisión de actas observadas sigue el procedimiento establecido por las autoridades electorales.

JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadas
JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadasFoto: Andina
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El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya emitieron 2.402 pronunciamientos de los 6.841 expedientes generados por actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Además, anunció que este lunes 12 de octubre comenzarán las primeras audiencias de recuento de votos. Por su parte, Rafael López Aliaga convocó a una protesta para exigir celeridad en el conteo electoral.

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Valdivia precisó que, hasta el momento, se registraron 6.930 actas observadas, de las cuales 6.841 ya cuentan con expedientes generados para su evaluación. De ese total, los JEE emitieron 2.402 pronunciamientos, lo que representa aproximadamente el 35% de los expedientes tramitados.

El vocero también señaló que existen tres apelaciones que están por llegar al pleno del JNE, instancia que revisa las decisiones impugnadas y resuelve en segunda y definitiva instancia. Asimismo, informó sobre 66 expedientes relacionados con actas siniestradas o extraviadas y la disposición de 311 recuentos de votos.

La primera audiencia, según lo anunciado por Valdivia, se realizaría el lunes 12 de octubre a las 9.00 a. m. en la región Ucayali. Con el inicio de estos procedimientos, los JEE podrán revisar los votos de las mesas que requieran un recuento para resolver las observaciones correspondientes.

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Rafael López Aliaga convoca a protesta por el conteo electoral

En paralelo, Rafael López Aliaga convocó a sus seguidores a una movilización para este sábado 10 de octubre a las 5.00 p. m. frente a la sede de la ONPE, ubicada en el jirón Jorge Washington en el Cercado de Lima.

A través de su cuenta en X, el exalcalde sostuvo que Lima permanece en 92,7% de avance, con actas pendientes. También señaló que habían transcurrido cuatro días de espera y llamó a exigir transparencia y respeto al voto popular. Sin embargo, el avance de la contabilización y la resolución de las actas observadas corresponden a etapas distintas del proceso electoral. La ONPE procesa y computa los resultados, mientras que los JEE y el JNE resuelven las observaciones e impugnaciones que impiden cerrar el cómputo.

Cabe recordar que un acta puede quedar observada por errores aritméticos, cifras ilegibles, información incompleta en las secciones de sufragio y escrutinio o casilleros de votación sin datos. También puede presentar un número insuficiente de firmas de los miembros de mesa.

Para resolver estos casos, el JEE compara el ejemplar del acta que conservaron los miembros de mesa con el documento remitido por la ODPE. Si la revisión no permite determinar el resultado, puede ordenar un recuento de votos.

Una vez emitida la resolución, el JEE la devuelve a la ODPE para que ejecute lo dispuesto. Si alguna de las partes presenta una apelación, el expediente pasa al pleno del JNE.

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