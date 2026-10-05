Carlos Bruce acepta derrota y cuestiona al JNE tras quedar tercero: “Ha sido una elección anómala”

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, quedó en tercer lugar con el 15% de los votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Composición LR

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, quedó en tercer lugar con el 15% de los votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Composición LR

Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, quedó en el tercer lugar de los primeros resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 15% de los votos. Tras conocerse las cifras, el exalcalde de Surco reconoció que el resultado no era el esperado y anunció que evitará nuevos pronunciamientos públicos hasta que culmine el conteo oficial.

“A la vista de los resultados, lo primero que quiero mostrar es mi agradecimiento a la ciudadanía de Lima y su comportamiento cívico en la jornada electoral. Quiero reconocer que los resultados no son los deseados, pero siendo un demócrata como soy los acepto con la total confianza en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña”, señaló Bruce en un comunicado.

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En las cifras conocidas hasta el momento, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, alcanzó el primer lugar con 27,6%, mientras que Francis Allison, de Avanza País, se ubicó segundo con 26,8%. Bruce quedó en tercer lugar con 15%.

Bruce cuestiona al JNE y califica de “anómala” la elección

Pese a reconocer los resultados preliminares, Bruce cuestionó el desarrollo del proceso electoral y responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por, según sostuvo, no haber garantizado unas elecciones limpias.

“Es cierto que hay que esperar al resultado final del conteo para evaluar con mayor seguridad los resultados, pero reitero que esta ha sido una elección anómala con un JNE que ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias”, afirmó.

El candidato agregó que lo ocurrido durante el proceso evidencia, a su juicio, que todavía existen aspectos pendientes de fortalecer en las garantías jurídicas electorales del país.

“Lamentablemente eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales”, sostuvo.

Bruce no anunció en su comunicado la presentación de algún recurso ante los organismos electorales. Su posición quedó centrada en esperar el resultado definitivo antes de realizar una evaluación de su candidatura.

¿Qué hará Carlos Bruce tras quedar tercero?

El candidato de Somos Perú indicó que guardará silencio mientras continúa el procesamiento de las actas. Señaló que esperará las cifras finales para evaluar el trabajo realizado durante la campaña y plantear los escenarios que seguirá su agrupación.

“A partir de este momento, por responsabilidad guardaré silencio, a la espera de los resultados finales, para poder evaluar nuestro trabajo y poder plantear escenarios a futuro”, manifestó.

Bruce también agradeció a los electores que respaldaron su candidatura, a su equipo de campaña y a su familia. Aunque reconoció el resultado adverso, sostuvo que mantiene sus convicciones políticas.

“A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende y mi lucha por la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a la diferencia y el deseo de que los que menos tienen vivan mejor sigue intacto y no depende de una elección”, afirmó.

Finalmente, el exalcalde de Surco aseguró que continuará vinculado a sus principales banderas políticas pese al desenlace electoral.

“Las elecciones se han acabado, nuestro trabajo, mi trabajo por la justicia, la democracia y la libertad, no”, concluyó.