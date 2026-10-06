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Proética pide al JNE impedir la reelección encubierta: "Engañar al electorado es un problema ético"

El organismo solicitó al Tribunal de Honor que se pronuncie sobre la dimensión ética de la reelección encubierta y que derive su denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la que exhortaron a actuar conforme a la Constitución y a respetar la prohibición de reelección inmediata en la etapa de proclamación.

Proética pide al JNE respetar la prohibición de reelección inmediata: "Engañar al electorado sí es un problema ético"
Proética pide al JNE respetar la prohibición de reelección inmediata: "Engañar al electorado sí es un problema ético"
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Proética rechazó la decisión del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de declarar improcedente la denuncia que presentó contra los mecanismos de reelección encubierta utilizados por diversos alcaldes en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El organismo solicitó al Tribunal de Honor que se pronuncie sobre la dimensión ética de la reelección encubierta y que derive su denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la que exhortaron a actuar conforme a la Constitución y a respetar la prohibición de reelección inmediata en la etapa de proclamación.

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La denuncia de Proética fue presentada el último 26 de septiembre. En ella la organización señaló que la reelección encubierta “vulnera el Compromiso 4 del Pacto Ético Electoral y constituye un abuso del derecho”.

Proética exhorta a respetar la finalidad de las reglas electorales

Sin embargo, el Tribunal de Honor la declaró improcedente porque considera que lo planteado corresponde únicamente a aspectos de naturaleza "técnica, electoral y jurídica".

“Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado”, respondió Proética en un comunicado.

Asimismo, señalaron el mecanismo usado por los candidatos para concretar la reelección encubierta.

“Postular como alcalde a una persona que no tiene ninguna intención de ejercer la función si ganara, habiendo premeditado que, una vez lograda la inscripción de su candidatura, renunciará a la misma alegando motivos personales falsos, y que esta simulación sea producto de un contubernio con quien postulará como primer regidor para burlar lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución, no es un problema técnico-jurídico: es un engaño”, se lee en el documento.

Resaltaron que el objetivo de la norma es “prohibir dos mandatos continuos de alcalde por la misma persona”, por lo que “recurrir al engaño para burlar la prohibición no es un problema técnico: es una falta ética”.

“Resulta incomprensible e inaceptable que esta dimensión ética quede sin respuesta (…) Respetar las reglas electorales también significa respetar su finalidad. Y, sobre todo, respetar a la ciudadanía.”, finalizaron.

JNE aún no anuncia decisión

En tanto, al ser consultado por la situación legal y las controversias referidas al candidato Rafael López Aliaga y a diversas listas municipales de Lima Metropolitana, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el organismo resolverá cada caso dentro de los márgenes de la ley y a través de los canales institucionales.

"Como hemos indicado, en esta etapa le corresponde a los Jurados Electorales Especiales resolver todas las incidencias que van a ser presentadas ante ellos. Puede llegar al Pleno del Jurado a través de diferentes mecanismos, vía apelación, observaciones o nulidades. Vamos a resolver dentro de los plazos legales que correspondan y conforme a derecho", indicó.

Además, rechazó los señalamientos o advertencias de denuncias por supuesto prevaricato por López Aliaga.

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