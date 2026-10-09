Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) señaló que votará en contra del proyecto de delegación de facultades presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La parlamentaria calificó la iniciativa de “estafa” y aseguró que busca complacer a determinados sectores vinculados al oficialismo.

“Muy previsible lo que viene ocurriendo hoy en la Comisión de Constitución del Senado. Anuncio que votaré en contra de esa estafa al país que denominan facultades legislativas. Todo indica que lo que quieren es ‘carta blanca’ para hacer normas a la medida del fujimorismo. ¿Con la excusa de la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, acaso buscan pagar favores a sus millonarios financistas de campaña? No seré cómplice de esa afrenta”, indicó la senadora en su cuenta de X.

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Vásquez también criticó a Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, por afirmar que el texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados “no es suficiente”. La senadora sostuvo que pretender ampliar las materias aprobadas responde a una interpretación errónea de las normas que regulan las competencias y la relación entre ambas cámaras del Congreso.

“El fujimorismo revela su historia de interpretaciones auténticas y su vena autoritaria, inconstitucional y antirreglamentaria. El Senado no puede desnaturalizar la propuesta aprobada, lo dice por todos lados el Reglamento del Senado (artículo 142, literal a, inciso 2; artículo 25, literal a). Simplemente quieren hacer lo que les da la gana”, continuó en su pronunciamiento.

Luis Galarreta insiste ante el Senado que facultades aprobadas por diputados son insuficientes

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió ante la Comisión de Constitución del Senado la necesidad de ampliar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Según explicó, el Gobierno pidió autorización para legislar sobre ocho materias, pero la Cámara de Diputados solo aprobó seis. Aunque afirmó que existen al menos 200 asuntos urgentes por resolver, sostuvo que el pedido presentado al Congreso prioriza aquellos que requieren una respuesta inmediata. En ese sentido, advirtió que rechazar la delegación sería un hecho histórico en las relaciones democráticas del Perú y del mundo.

Durante su intervención, el premier justificó la necesidad de estas atribuciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las organizaciones criminales. Galarreta aseguró que el país atraviesa una guerra contra bandas que atentan contra la vida de las personas. No obstante, reconoció que el Ejecutivo puede adoptar medidas sin contar con facultades delegadas por el Parlamento y afirmó que su gestión trabaja desde el inicio para enfrentar los problemas estructurales del país, así como los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Respecto a este último fenómeno natural, Galarreta precisó que no constituye una materia específica dentro de la solicitud de delegación legislativa. Detalló que el pedido comprende áreas como educación, seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación de trámites.