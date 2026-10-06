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Dispensa electoral JNE 2026: cómo tramitarla de forma virtual si no votaste el 4 de octubre y evitar el embargo de tus cuentas

La solicitud se realiza en la plataforma del JNE. Es necesario adjuntar documentos que validen la causa y registrar datos de contacto.

Los ciudadanos que no votaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden solicitar una dispensa ante el JNE para evitar multas. Este trámite se realiza completamente online.
Los ciudadanos que no votaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden solicitar una dispensa ante el JNE para evitar multas. Este trámite se realiza completamente online.Foto: Composición LR
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Los ciudadanos que no acudieron a votar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 del domingo 4 de octubre pueden solicitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), siempre que acrediten una causal prevista en el reglamento. El trámite permite dejar sin efecto la multa generada por la omisión cuando el pedido es declarado procedente.

La entidad también habilitó la justificación para quienes fueron designados miembros de mesa, titulares o suplentes, y no cumplieron con instalarla. Ambos procedimientos se realizan completamente por internet y pueden presentarse desde el día siguiente de la elección, dentro del plazo establecido por el JNE y antes de que la Unidad de Cobranza emita una resolución de medida cautelar de embargo.

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JNE explica cómo solicitar la dispensa o justificación electoral de forma virtual

Para iniciar el trámite, el ciudadano debe ingresar a la plataforma virtual del JNE y seleccionar el proceso electoral correspondiente. Después deberá escoger la causal que sustenta su solicitud, adjuntar los documentos que acrediten el motivo y registrar sus datos de contacto, entre ellos el correo electrónico, la casilla electrónica y el número de celular.

Una vez presentada la solicitud, el sistema entrega un número de expediente para realizar el seguimiento. El JNE cuenta con un plazo de cinco días hábiles para resolver. Algunas causales requieren el pago de un derecho de trámite de S/25,90, mientras que otras son gratuitas. Entre los motivos contemplados figuran problemas de salud, pérdida o robo del DNI, estudios en el extranjero, desastres naturales, privación de la libertad e internamiento en centros de rehabilitación.

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¿Qué pasa si no regularizas la multa electoral y cuándo podría iniciarse un embargo?

El JNE advierte que dejar pendiente una multa puede derivar posteriormente en un procedimiento de cobranza coactiva. Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del organismo electoral, explicó que la Unidad de Cobranza notifica al ciudadano para que pueda regularizar su situación antes de avanzar con otras medidas.

Si la obligación continúa sin ser atendida, la cobranza puede generar costas procesales y aumentar el monto pendiente. El procedimiento puede llegar a una medida cautelar de embargo, mediante la cual se ordena a las entidades financieras retener fondos del ciudadano. Esta situación también puede generar cobros o tarifas adicionales aplicados directamente por las instituciones bancarias. Si una persona fue omisa tanto al voto como a la instalación de mesa, puede solicitar ambos trámites de manera conjunta con la misma documentación y un único pago cuando corresponda.

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