Roberto Burneo estima que resultados regionales y locales se conocerán a inicios de noviembre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que los resultados oficiales a nivel de gobiernos regionales y locales se conocerán a más tardar en los primeros días de noviembre. La institución ha fijado plazos concretos en el cronograma para evitar demoras y proclamar ante la ciudadanía el resultado del proceso electoral.

"Máximo hasta el 28 de octubre se pueden realizar recuentos y con ello estimamos que en los primeros días como máximo de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de qué tan complejo sea el proceso", sostuvo Burneo durante una rueda de prensa.

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Para cumplir con estos plazos, el titular del JNE detalló que se han agilizado los procesos internos y que existe una coordinación permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, confirmó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) operarán de manera ininterrumpida para resolver las actas observadas.

"(…) hemos acordado con la ONPE que esta semana todas las actas observadas sean canalizadas a los Jurados Electorales Especiales. Por eso hemos establecido turnos de 24 horas los siete días de la semana hasta que termine el año para tener toda la información respectiva", sostuvo Burneo.

Por otro lado, al ser consultado por la situación legal y las controversias referidas al candidato Rafael López Aliaga y a diversas listas municipales de Lima Metropolitana, el magistrado indicó que el organismo resolverá cada caso dentro de los márgenes de la ley y a través de los canales institucionales.

"Como hemos indicado, en esta etapa le corresponde a los Jurados Electorales Especiales resolver todas las incidencias que van a ser presentadas ante ellos. Puede llegar al Pleno del Jurado a través de diferentes mecanismos, vía apelación, observaciones o nulidades. Vamos a resolver dentro de los plazos legales que correspondan y conforme a derecho", precisó.

En esa línea, Burneo rechazó los señalamientos o advertencias de denuncias por prevaricato formuladas por actores políticos, e hizo un llamado a respetar la independencia y las decisiones definitivas del máximo fuero electoral.

"Nadie, ni un funcionario público ni ninguna persona, puede amenazarnos o pretender mediatizar las decisiones que con independencia van a tomar los jurados electorales especiales y el Pleno. Eso lo rechazamos absolutamente. Vamos a actuar con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva; pueden no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer".