Confesiones del sicario que mató a “China Polo”: “Me contrataron para darle vuelta”

Durante su declaración, el sicario identificó a otros implicados en el homicidio que ocurrió el 19 de septiembre en Caraz, revelando detalles de la planificación del ataque. Composición LR

Durante su declaración, el sicario identificó a otros implicados en el homicidio que ocurrió el 19 de septiembre en Caraz, revelando detalles de la planificación del ataque. Composición LR

Lo primero que le pregunta la Policía a Luis Obispo Díaz son los datos sobre su origen o sus generales de ley, como comúnmente se conoce. Refirió la fecha en la que llegó al Perú, dónde vive y las actividades a las que se dedica para subsistir. Reside en Los Olivos y su pareja es peruana. Se dedica a conducir un taxi. También afirmó que no sabía quién era la “China Polo”.

¿Quién es el asesino?

-¿A qué actividades se dedica? ¿Cuánto percibe como ingreso? ¿En compañía de quiénes vive?

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-Hasta antes de mi detención, me dedicaba a prestar servicio de taxi (en la aplicación) InDrive en la ciudad de Lima, con el vehículo modelo KIA Rio, de color negro, cuya placa no recuerdo. Es propiedad de mi suegro Félix Gonzales. No recuerdo su otro apellido. Me lo prestaba para dicho trabajo y percibía un promedio de S/. 80 a S/. 100 semanales, trabajando de 9:00 pm a 6:00 am, y vivía con la señora Andrea del Pilar González Monserrate, en la dirección antes indicada, con mi hija (de 12 años) y con mi hijo menor, en la Asociación de Vivienda Virgen del Rosario, en el distrito de San Martín de Porres. Es una vivienda multifamiliar, donde yo ocupaba el segundo piso. Me encuentro en el Perú desde el 2020 o 2021 e ingresé por el Ecuador mediante la Carta Andina, el ka permitía permanecer 180 días. (Según el registro migratorio de Luis Obispo, ingresó al Perú el 3 de julio de 2018).

-¿Conoce a la persona de Susy Isabel Aponte Polo, la comunicadora social conocida como la “China Polo”?

-No la conocía. Tampoco me une ningún vínculo de amistad o enemistad con ella.

Confesión de parte

-Precise, usted, ¿por qué razón está detenido policialmente?

-Por haber cometido el asesinato de una persona conocida como la “China Polo”, para lo cual me encargaron esa “vuelta” (crimen) ofreciéndome primero la suma de 10,000 (diez mil soles), pero como yo tenía necesidad pedí que fueran 15,000 (quince mil soles, a lo que accedieron. Este acuerdo lo realicé en Lima por teléfono con el ciudadano venezolano a quien conozco como “José” (Adrián Solís Ruíz, pareja de Alexandra Toro Montezuma, hermanastra de Ronald Toro Ardila, el financista del crimen), quien me llamó a mi celular número (...). No recuerdo el número de “José”. Tampoco lo tengo registrado en mi celular. Esto fue por la primera semana de septiembre.

-Precise usted las generales de ley y las características físicas del conocido como “José”, a quien usted ha señalado en la respuesta anterior. Indique desde cuándo lo conoce, cómo lo conoce y en qué circunstancias.

El contratante

Luis Obispo Díaz, herido y preso, sintiéndose perdido, y ante la posibilidad de una larga condena, decidió entregar información sobre su compatriota Adrián Solís Ruíz, la persona que lo reclutó para cometer el asesinato de “China Polo”. Lo identificó plenamente como el sujeto que le dio el alcance en Huaraz y siguió hasta Caraz para supervisar el cumplimiento del plan criminal.

-”José”, de quien desconozco sus otros nombres, es un ciudadano venezolano. Es alto, moreno, cabello semiondulado, de contextura delgada, de estatura de 1,70 aproximadamente. Con él no me (une ninguna) amistad, pero en la primera semana de septiembre de este año me llamó a mi teléfono celular y me preguntó si yo me podía prestar para una “chamba” que consistía en “darle chuleta a una tipa”. Cuando digo darle chuleta me refiero “para darle de baja o matarla”. Entonces, acepté por necesidad. Este venezolano “José” obtuvo mi número celular a través de una ciudadana venezolana de apellido “Gocha”, la que se dedica a vender comida ambulatoria por la zona de Bayóvar (San Juan de Lurigancho), en los paraderos del tren eléctrico. A esta (persona) yo la conocí cuando le hice un servicio de taxi en tres ocasiones. Entablamos conversación e intercambiamos números telefónicos. Yo tenía grabado en mi celular su número telefónico, pero lo borré antes de la “vuelta” (asesinato).

.¿Cuáles son las características físicas de la persona conocida como “Gocha”?

-Es una ciudadana venezolana, alta, delgada, culona, tetona, cabello con mechita color amarillo con platino y liso, sin tatuajes, labios delgados, raja al medio para peinarse, nariz refinada, cejas depiladas y delineadas.

-Luego de la llamada y comunicación con el conocido como “José” (Adrián Solís Ruíz), ¿usted se reunió con él? De ser así, indique dónde y quiénes participaron en dicha reunión.

-Como he señalado en mis respuestas anteriores, luego de que acordé con “José” para hacer el “trabajo” (asesinato), quedamos en que nos encontraríamos el lunes 14 septiembre en horas de la mañana en la plaza de Armas de Nuevo Chimbote (Áncash). Para ello, el día domingo 13 de septiembre, a las 22:00 horas aproximadamente, me dirigí solo a la avenida Carlos Izaguirre cerca de la tienda “Metro” distrito de Independencia, donde hay un paradero de colectivos y abordé uno que me trajo hasta Nuevo Chimbote. Llegué por las inmediaciones de la Panamericana Norte en horas de la mañana. Luego abordé un mototaxi que por la suma de cuatro soles me trasladó hacia el frontis del grifo Primax, ubicado frente a la plaza de Armas de Nuevo Chimbote. Crucé la pista y caminé hacia la referida plaza y me senté cerca a un arco y al cabo de 10 minutos llegó “José”. Y me señaló que ese día iba a ser la “vuelta” (asesinato), cuando la señora conocida como “China Polo” iba a realizar su actividad política por las inmediaciones de la UTP (Universidad Tecnológica del Perú) de Nuevo Chimbote. Para ello en ese momento me entregó un arma de fuego tipo Glock, abastecida. Entonces me dirigí solo hacia ese lugar, pero al ver que había muchas autoridades policiales no logré cometer el hecho. como “José” se había retirado de la plaza, lo llamé a su celular. Le pedí a un mototaxi que me prestara su teléfono para llamar a “José” al número que él me había dado y que yo había anotado en un papelito. “José” me dijo que nos encontraríamos el martes 15 de septiembre en las inmediaciones de la empresa Móvil Bus, en Huaraz. Así que ese día “José” (Adrián Solís Ruíz) llegó a dicho lugar acompañado de su pareja venezolana (Alexandra Toro Montezuma) y otro venezolano más (de apelativo “Morocho”).

Sicario Luis Obispo usó el arma de fuego tipo Glock para ultimar a "China Polo". Foto: La República

El autor intelectual

Luis Obispo Díaz manifestó que le preguntó a Adrián Solís Ruíz quién era la persona que estaba interesada en el homicidio de “China Polo”. Solamente le respondió que era un sujeto conocido como “Pure”, expresión venezolana que significa “viejo”. Y que residía en Lima.

-Teniendo en cuenta su respuesta anterior, ¿por qué señala que no tenía equipo celular en Nuevo Chimbote? Entonces, ¿cómo se comunicó con “José” en la ciudad de Lima?

-Quiero aclarar que en Lima yo utilizaba el equipo celular de mi esposa, con el chip que ella me había comprado antes por Mega Plaza, siendo el número (...). Y cuando viajé a Chimbote le saqué el chip y le devolví su celular a mi esposa, en el cual uso su chip número (...).

-¿Cómo es que usted conocía a la persona a quien iba a victimar (asesinar)? ¿Luego de la suma pactada le dieron algún adelanto?

-Cuando “José” me dijo de quién se trataba la persona que iba a asesinar, yo empecé a buscar en las redes sociales del TikTok imágenes de esta persona donde pude divisar y memorizar su rostro. Y con respecto al pago, ellos me iban a pagar después del trabajo.

-“¿A quién se refiere usted cuando dice: “Ellos me iban a pagar después del trabajo”?

-Cuando “José” me pidió realizar ese trabajo, es decir, el asesinato de la conocida como “China Polo”, cuando yo preguntaba por curiosidad quien estaba detrás de todo esto, “José” me señaló que el que quería ese trabajo era el conocido como “Pure” (venezolanismo). Solamente me mencionaba eso, pero no sé quién es esa persona, aclarando que “Pure” también se le dice a una persona vieja.

La hora sangrienta

Ante la Policía el asesino precisó la función de cada uno de los cinco implicados en el homicidio de “China Polo”. Identificó a todos, excepto a “Morocho”. Los que contrataron al grupo, sabían que se dedicaban a la actividad del sicariato. De la declaración de Luis Obispo se desprende que cada uno de los involucrados cumplía un papel en el plan. Y cada uno lo hizo conforme lo acordado, resultando en la muerte de Suy Aponte Polo.

-¿Qué sucedió después de encontrarse con “José” en las inmediaciones de la empresa Móvil Bus de Huaraz?

-El 15 de septiembre a las 9:00 am llegué a dicho lugar donde también llegó “José”, acompañado de una fémina venezolana que es su pareja (Alexandra Toro Montezuma), además con otro ciudadano venezolano (“Morocho”). En total eran tres. “José” indicaba que la señora , refiriéndose a la “China Polo”, iba a estar en el Hotel Huascarán (en Huaraz), adonde fuimos los tres varones (Luis Obispo, Andrés Solís y “Morocho”). Al ver que no estaba la camioneta blanca que la transportaba, nos regresamos al hotel “Las Vegas”, donde se encontraba la enamorada de “José” (Alexandra Toro Montezuma) esperándonos. Luego, en horas de la tarde por las redes sociales nos enteramos que la señora estaba recibiendo paquetes de los mercados y la fuimos a buscar. Pero tampoco estaba, ya se había retirado. Entonces fui por el mercado con el otro ciudadano venezolano que lo conozco como “Morocho”, llegando a una tienda donde compramos un equipo celular. El pago se hizo a través de Yape.

Compra de equipo celular usado para comunicaciones previo al asesinato de "China Polo". Foto: La República

Boleta de compra de equipo celular usado para comunicaciones previo al asesinato de "China Polo". Foto: La República

Para ello, el ciudadano venezolano que me acompañaba (“Morocho”) se comunicó por teléfono con una persona (Ronald Toro Ardila, hermanastro de Alexandra Toro Montezuma) para que hiciera el pago del equipo celular a través de Yape. A ese equipo celular le inserté mi chip número (...) y nos regresamos al hotel, donde a través de las redes sociales nos enteramos que esa señora el día 19 de septiembre se iba a encontrar en la localidad de Caraz. Por lo que al día siguiente 16 de septiembre, al mediodía, la venezolana (Alexandra Toro Montezuma) pidió un taxi por aplicativo InDrive y nos dirigimos a Caraz. Al llegar, nos hospedamos en el “Hospedaje Caraz”. Fuimos los cuatro (Luis Obispo, Adrián Solís, Alexandra Toro y “Morocho”), permaneciendo allí hasta esperar el día 19 de septiembre, cuando esa señora se iba presentar en el mercado de Caraz. Ese día salimos temprano los cuatro a tomar desayuno y conocer la zona, retornando al hospedaje. Nosotros íbamos siguiendo el “live” (en vivo) en el TikTok de la señora (“China Polo”). Y al ver que se encontraba por las inmediaciones del mercado de Caraz, nos fuimos a dicho lugar. Para ello los tres (Adrián Solís, Alexandra Toro y “Morocho”) salieron primero hacia el mercado para seguir la ruta de la señora “China Polo”. El ciudadano venezolano conocido como “Morocho”, que fue conmigo a comprar el celular, me comunicaba todo telefónicamente. Yo salí luego vistiendo una polera ploma y un gorro que usan los guerrilleros colombianos. Ellos me decían que estaban por el cerro, por la parte alta del mercado de Caraz, y cuando yo llegué a ese lugar, ya esta señora con sus simpatizantes políticos habían bajado hacia el mercado. Ahí es donde yo le doy el alcance. Para ello los tres venezolanos se encontraban dispersos. Yo ubiqué al objetivo (la “China Polo”) y me voy hacia la esquina, y luego regreso decidido a asesinarla, portando ya el arma de fuego en la mano izquierda, porque soy zurdo. Y me aproximo donde la señora “China Polo” y me ubico al frente de ella cuando estaba dando una entrevista. Y yo, a unos tres metros aproximadamente, le disparo directo a la cara, cerca de la sien. Efectué un solo tiro. Y cuando ella cayó efectué dos (tiros) más, porque el arma se encontraba seleccionada tiro por tiro.

De izquierda a derecha. Alexandra Toro Montezuma, Adrián Solís Ruíz y Luis Obispo Díaz. Foto: La República

Luego fugo corriendo, y cuando llego a la esquina, recibí un impacto de bala en la espalda. Proseguí corriendo y un sujeto me perseguía con ropa oscura y capucha blanca (o gorra). Cuando me disparaba, se agachaba en el suelo. Creo que lo he herido con mi pistola. Yo seguía corriendo, pero ya sangraba con la mandíbula mal. Luego llegué a una calle, tomé una mototaxi y le pedí que me lleve fuera de la ciudad de Caraz, hasta la entrada. Allí es donde me deja en la zona donde fabrican yeso. Por allí boté mi polera y luego llegó la policía. Pero quiero aclarar que mi teléfono celular, creo se me cayó en el trayecto que huía. La policía me detuvo con el arma que usé.

Captura del sicario Luis Obispo Díaz el sábado 19 de septiembre. Foto: La República

Quién es quién

El sicario detalló con precisión cómo ocurrieron los hechos el sábado 19 de septiembre en Caraz. Acreditó que cinco personas, todas venezolanas, estaban implicadas: cuatro en Caraz y una Lima. Estaban con él Adrián Solís Ruíz y su pareja Alexandra Toro Montezuma, y un sujeto conocido como “Morocho”. Alexandra Toro es hermanastra de Ronald Toro Ardila, el venezolano que desde Lima pagaba los gastos del grupo. Se trataba de una organización criminal al completo.

-Precise usted los números telefónicos de equipos celulares y cuentas de redes sociales y aplicaciones de mensajería que utilizó en los últimos seis meses?

-Antes yo tenía un celular de la empresa Entel, el cual me bloquearon por falta de pago y usaba un chip que lo perdí. No recuerdo el número. Pero hace tres meses mi esposa me compró un nuevo chip con el número (...), que es el que utilizaba en el celular de mi esposa. Con respecto a mi cuenta de Facebook, está abierta en el celular de mi señora. Ella la maneja. Tenía también una cuenta de ahorros en el BCP que usaba desde tiempo. Hace dos meses, por necesidad, la vendí a un “chamo” (muchacho) a 500 soles. Un chamo” conocido como “Alan”, que trabaja como delivery en toda Lima.

-Indique las características físicas de la persona a quien usted conoce como “Alan”.

-Es venezolano, es alto, blanco leche, cabello como rojito, se dedica a realizar servicio de DELIVERY en toda Lima, en ocasiones me llevaba comida a la casa.

-En este momento se le pone a la vista un reporte de consultas de migraciones del inmigrante venezolano Ronald José Toro Ardila, con carné de extranjería (...).

-No lo conozco.

-En este momento se le pone a la vista un reporte de consultas de migraciones de la inmigrante venezolana Yubreily Natacha Gonzáles Parra, con carné de extranjería (...).

-No la conozco.

-En este momento se le pone a la vista un reporte de consultas de migraciones de la inmigrante venezolana Paola Alejandra Ricca Gonzáles, con carné de extranjería (...).

-Sí, la conozco a través de un amigo “Miguel”, de nacionalidad venezolana, quien también hace servicio de taxi. Paola saca cuentas de InDrive para agilizar los trámites.

-En este acto se le pone a la vista un reporte de consultas de RENIEC de la persona Andrea Del Pilar Gonzáles Monserrate, con DNI (...).

-Sí, la conozco. Es mi pareja, la conozco desde el año 2021-2022 y tengo un hijo con ella de dos meses de edad.

“Sólo recibí el encargo”

En la parte final del interrogatorio, el sicario Luis Obispo es confrontado con fotografías y videos de personas allegadas, entre ellos sus cómplices. El asesino aportó datos importantes que permiten a la Policía seguir varias pistas para dar con los autores intelectuales que le ofrecieron S/15.000 por el crimen de “China Polo”. No le dieron ni un centavo de adelanto. Querían que ejecutara el plan y recién le pagarían.

-En este acto se le muestra una captura del registro fílmico de las cámaras de Hospedaje Las Vegas del área de recepción donde se aprecia la llegada de cuatro personas.

-El primero del lado izquierdo, vestido polera roja, soy yo. El que está a mi lado izquierdo, vistiendo un polo verde militar, es el venezolano conocido como “Morocho”, a quien conocí en Huaraz. El que está a su lado izquierdo es el venezolano que conozco como “José” (Adrián Solís Ruíz), quien me propuso el “trabajo” para asesinar a la señora conocida como “China Polo”. Y fue quien me entregó en el parque de Nuevo Chimbote la pistola que utilicé. Y la otra venezolana viene a ser pareja de “José”, a quien lo conozco como B’Ángel (primer nombre de nacimiento de Alexandra Toro Montezuma). Ahí nos encontrábamos hospedados, en el hotel Las Vegas.

De izquierda a derecha. Luis Obispo Díaz, Morocho, Adrián Solis Ruiz y Alexandra Toro Montezuma. Foto: La Republica

-¿En cuántas oportunidades usted viajó a Huaraz?

-Una sola vez.

-¿Quién efectuó el pago de los días de permanencia en el hospedaje Caraz?

-”José” (Adrián Solís Ruíz) enviaba el número del hospedaje a una persona (su cuñado, Ronald Toro Ardila), quien efectuaba el pago por Yape.

Pagos de hospedaje fueron realizados por Ronald Toro Ardila, medio hermano de Alexandra Toro Montezuma. Foto: La Republica

-¿Alguna oportunidad ha viajado a la localidad de Cañete? De ser así, ¿con quién y en cuántas oportunidades?

-Dos veces, la primera vez fue por un matrimonio con mi familia en el año 2024 y la segunda vez este año, antes del mes de mayo. Fui con mi señora y mi suegra y mi cuñada, porque la mamá de mi suegra estaba en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

-¿En cuántas oportunidades ha realizado “trabajos por encargo” para asesinar a personas?

-Es la primera vez que he realizado ese tipo de trabajo.

-¿Conoce usted quién o quiénes ordenaron asesinar a Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”?

-Desconozco. Solo recibí el “encargo” por parte del ciudadano conocido como “José” (Adrián Solís Ruíz), como ya he señalado en mis respuestas anteriores. Y este se comunicaba con otro conocido como “Pure”.