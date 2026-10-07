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Política

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó que los senadores puedan incorporar asuntos ajenos al texto aprobado y pidió que respeten el papel de la primera cámara en el nuevo Congreso bicameral.

Presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado al Senado a respetar el dictamen aprobado. Foto: Congreso
Presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado al Senado a respetar el dictamen aprobado. Foto: Congreso
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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, pidió al Senado no “desnaturalizar” el dictamen de delegación de facultades que fue aprobado por los diputados tras más de 10 horas de debate. El parlamentario sostuvo que la Cámara de Senadores puede rechazar, aprobar o modificar la propuesta, pero consideró que no debería incorporar materias que no fueron contempladas en el texto enviado.

Reto se pronunció después de la extensa sesión del Pleno y reconoció que durante el debate hubo “cierto desorden”. Sin embargo, sostuvo que el resultado mostró que las distintas bancadas pueden alcanzar acuerdos pese a sus diferencias políticas. “Debemos aprender a dialogar”, afirmó al referirse a la jornada que terminó con la aprobación del dictamen.

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El titular de Diputados también cuestionó la duración de la discusión. Según explicó, el oficialismo pudo haber respaldado desde el inicio el dictamen en mayoría y, con ello, se habrían evitado unas seis horas de debate. Su comentario apuntó a las discrepancias que extendieron la discusión sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Para Reto, la discusión también marcará la relación entre las dos cámaras durante este primer periodo del Congreso bicameral. El presidente de Diputados sostuvo que el Senado tiene la posibilidad de revisar lo aprobado, pero pidió que esa función no sea utilizada para cambiar de manera sustancial la propuesta. “No estamos en el Congreso anterior; somos dos cámaras y deben respetarse mutuamente”, afirmó.

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El parlamentario puso especial atención en la posibilidad de que los senadores incorporen asuntos que no fueron considerados por Diputados. “No le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión ni a desnaturalizar la esencia de lo que ya hemos aprobado”, señaló. De esta manera, Reto planteó que la revisión del Senado debería mantenerse vinculada al contenido que recibió de la primera cámara.

Reto también dirigió su mensaje a los integrantes del oficialismo y a sus aliados en la Cámara de Senadores. Les pidió demostrar que la nueva estructura del Parlamento permitirá mantener un equilibrio entre ambas instancias. “Como nos comportemos hoy, definirá la forma de trabajar entre ambas durante los próximos cinco años de gestión”, sostuvo.

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