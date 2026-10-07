Cámara de Senadores autoriza que Keiko Fujimori viaje a El Salvador y España

La Cámara de Senadores autorizó a la presidenta Keiko Fujimori a viajar en los próximos días a El Salvador y España. La solicitud presentada por la mandataria fue aprobada con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y de un sector de Ahora Nación. Por su parte, el respaldo llegó de la bancada oficialista, Renovación Popular, Obras y buena parte del Partido del Buen Gobierno. Nora Bonifáz, senadora del Partido del Buen Gobierno, fue la única legisladora que se abstuvo de votar.

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El primer viaje de Fujimori será a la nación centroamericana. La presidenta estará en El Salvador del 28 al 31 de octubre para reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Por otro lado, su visita a España será del 2 al 6 de noviembre y tendrá como finalidad su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, que se desarrollará en ese país.