Jair Manrique pide investigar a Rafael Santos por discriminación tras alegar que la "falta de oxígeno" condiciona el voto en Cusco

Jair Manrique pide a la Fiscalía investigar a Rafael Santos por discriminación tras alegar que la "falta de oxígeno" condiciona el voto en Cusco.

Jair Manrique pide a la Fiscalía investigar a Rafael Santos por discriminación tras alegar que la "falta de oxígeno" condiciona el voto en Cusco. Composición/LR

El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, formalizó ante el Ministerio Público la solicitud para que se inicie una investigación penal contra el exalcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos Normand, por el delito de discriminación e incitación a la discriminación.

"Solicito con carácter de urgencia que la Coordinación a su cargo remita los actuados al despacho fiscal competente, a fin de que se inicie una investigación de oficio contra el señor Santos Normand por discriminación e incitación a la discriminación", se lee en el documento.

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El pedido, remitido al coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, Daniel Alberto Jara Espinoza, responde a las declaraciones hechas por Santos durante una entrevista transmitida por streaming.

En dicho espacio, al opinar sobre las inclinaciones electorales en Cusco, el exburgomaestre sostuvo que por la altura "el oxígeno es bastante menor" y que "la falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión".

Asimismo, Santos añadió en la transmisión que los ciudadanos de la región deberían "bajar un poquito" para "abrir un poco más los ojos y la mente", comparando la preferencia del electorado cusqueño con un "síndrome de Estocolmo".

En el documento fiscal, el legislador Manrique fundamenta que dichas expresiones no son una simple opinión política al atribuir a los habitantes de la sierra una presunta "menor capacidad para razonar por residir en zonas de altura", convirtiendo una condición geográfica en una supuesta inferioridad intelectual.

A través de sus redes sociales, el parlamentario sostuvo la necesidad de llevar el caso a la vía penal y manifestó que "el racismo y la discriminación no pueden quedar solo en una condena pública. Corresponde que las autoridades actúen y determinen responsabilidades para evitar que este tipo de expresiones se repitan".