Ernesto Álvarez pide al Senado no someterse a diputados durante debate del pedido de facultades

Declaraciones se dieron un días después de que los diputados aprobaran dar facultades legislativas en materias de seguridad y fenómeno de El Niño. Foto: difusión

Declaraciones se dieron un días después de que los diputados aprobaran dar facultades legislativas en materias de seguridad y fenómeno de El Niño. Foto: difusión

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, pidió al Senado que no se someta a las decisiones de los diputados durante el debate del pedido de facultades presentado por el Gobierno.

Álvarez expresó que cada cámara tiene atribuciones distintas y afirmó que los senadores deben tomar su propia decisión sobre la propuesta. "Yo espero que el Senado no esté sujeto a la voluntad de algunos grupos de diputados", declaró.

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Álvarez explicó que la Cámara de Diputados tiene entre sus funciones la iniciativa legislativa y el control y fiscalización del Poder Ejecutivo. Sobre el Senado, sostuvo que su tarea está relacionada con la defensa del interés nacional y el respeto de la Constitución. "El Senado tiene la misión de cautelar el bien común por encima de los criterios territoriales o de los electores", señaló.

El ministro también sostuvo que el Senado debe actuar con independencia frente a las posiciones que puedan surgir en la Cámara Baja. "Cada Cámara tiene una misión específica dentro de la Constitución", manifestó. Con ese argumento, el integrante del Ejecutivo defendió que los senadores revisen el contenido del proyecto sin asumir como propia la decisión adoptada por los diputados.

La declaración ocurrió luego de que la Cámara de Diputados aprobara la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días. El Pleno aprobó el texto con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de que una primera votación no alcanzara los votos necesarios. La propuesta pasó al Senado para continuar su trámite.

El dictamen contempla 20 materias. Seis están relacionadas con seguridad ciudadana y 14 con acciones frente al fenómeno El Niño. Entre las medidas aparecen cambios sobre control migratorio, telecomunicaciones, sistema penitenciario, delitos informáticos, criminalidad organizada, infraestructura y atención ante emergencias.