La diputada Indira Huilca criticó la medida que fue incluída en el texto sobre el Presupuesto 2027. Foto: Presidencia

La diputada Indira Huilca criticó la medida que fue incluída en el texto sobre el Presupuesto 2027. Foto: Presidencia

El Congreso abrió la puerta para que el Gobierno de Keiko Fujimori designe funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción sin acreditar los requisitos de experiencia laboral específica que exige la Ley 31419. La medida fue incorporada en el texto del Presupuesto 2027, aprobado el viernes 20 de noviembre.

La disposición establece que, durante todo el año fiscal 2027, las entidades del Poder Ejecutivo estarán exceptuadas de exigir la experiencia específica prevista en los artículos 4 y 5 de dicha ley. La excepción también alcanza a los requisitos sobre esta materia contemplados en su reglamento.

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La Ley 31419 establece condiciones mínimas para garantizar la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos de confianza. Entre sus exigencias figuran determinados años de experiencia en puestos directivos o en funciones relacionadas con el cargo al que se busca acceder.

Sin embargo, la excepción aprobada no elimina todas las condiciones para estos nombramientos. El cambio se limita a la acreditación de experiencia laboral específica y no establece la eliminación general de los requisitos de formación académica ni de experiencia laboral general.

Indira Huilca cuestionó excepción a la Ley 31419 en el Presupuesto 2027

La diputada Indira Huilca cuestionó la inclusión de esta disposición y consideró que podría favorecer el clientelismo político durante el Gobierno de Keiko Fujimori. A través de sus redes sociales, calificó la medida como un mecanismo que permitiría designar funcionarios de confianza sin acreditar la experiencia específica que exige la legislación vigente.

Huilca también cuestionó las prioridades consideradas en el presupuesto. Mencionó las demandas de los maestros jubilados, la necesidad de garantizar recursos y respaldo para las niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui y la mejora de las remuneraciones del personal que atiende servicios básicos. Asimismo, reclamó respeto al derecho de este personal a la negociación colectiva.

La parlamentaria afirmó que votó en contra del Presupuesto 2027. Su cuestionamiento se centró en que, mientras se incorpora una excepción a los requisitos para ocupar cargos públicos, otras demandas sociales y laborales continúan pendientes de atención.