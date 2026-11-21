El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este sábado el Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), el cual permitirá calificar e inscribir organizaciones criminales que empleen métodos terroristas para obtener beneficios económicos.

La información del registro, que administra la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), es de carácter secreto, según el decreto.

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El decreto establece tres criterios para que una organización sea declarada como criminal con prácticas terroristas: contar con una estructura delictiva organizada y jerarquizada, planificar o ejecutar atentados con explosivos o armas contra personas, viviendas, transporte, servicios públicos o infraestructura y perseguir un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

La evaluación estará a cargo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), que podrá iniciar el procedimiento por propuesta de cualquiera de sus integrantes y solicitar información a entidades públicas y organismos de cooperación internacional.

El decreto fija dos maneras para que una organización entre al registro. La primera parte de un proceso penal, basta que la Fiscalía abra formalmente la investigación contra la organización, que un juez dicte una medida contra uno de sus integrantes, como la prisión preventiva, o que haya una condena por el nuevo delito.

La segunda manera no pasa por el Poder Judicial. El COSEDENA puede declarar a una organización como criminal con prácticas terroristas solo con información de inteligencia o de seguridad nacional.

Es decir, la inscripción no exige necesariamente que exista una sentencia condenatoria y el decreto tampoco explica cómo se garantizará la defensa de las personas que puedan resultar comprendidas en esa evaluación.

Decreto Legislativo

Congelamiento de fondos, alertas migratorias y nuevo delito

Una vez inscritas las organizaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) podrá disponer el congelamiento inmediato de los fondos o activos de las personas naturales o jurídicas comprendidas en el registro, que incluye a la organización, sus integrantes y sus colaboradores.

Además, la SEDENA enviará a Migraciones la información de las personas naturales inscritas para que se generen alertas migratorias preventivas.

El decreto también incorpora al Código Penal el artículo 317-C, que sanciona con penas de 15 a 35 años de cárcel a quien, para cometer el delito de organización criminal, instrumentalice el temor con prácticas terroristas, como atentados con explosivos o armas, con el fin de obtener un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.