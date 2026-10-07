MEF proyecta que la economía crecerá 3,4% en 2026 y espera una expansión de 4% tras el Fenómeno El Niño

El titular del MEF añadió que, de acuerdo con los cálculos de la cartera, junio habría sido el peor mes del año en términos de actividad.

El titular del MEF añadió que, de acuerdo con los cálculos de la cartera, junio habría sido el peor mes del año en términos de actividad. Congreso de la República del Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene su expectativa de que la economía peruana crecerá 3,4% en 2026, pese al impacto del fenómeno El Niño, y espera que la actividad pueda avanzar alrededor de 4% en el periodo posterior al evento climático, según señaló el ministro de Economía, Elmer Cuba, durante la sustentación del pedido de crédito suplementario ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. La estimación para este año coincide con la contemplada por el Ejecutivo en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030.

Cuba sostuvo que el resultado de los primeros meses del año muestra un desempeño favorable pese a las condiciones climáticas. Según explicó, entre enero y julio la economía acumuló un crecimiento de 3,1%, mientras que la demanda interna avanzó cerca de 6% y la inversión privada alrededor de 15%. “Es posible que la economía cierre el año creciendo 3,4%”, afirmó el ministro durante su exposición.

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El titular del MEF añadió que, de acuerdo con los cálculos de la cartera, junio habría sido el peor mes del año en términos de actividad, mientras que para los meses restantes espera tasas de crecimiento de entre 2,5% y 3%. Con ese comportamiento, el Gobierno sostiene que el resultado anual podría ubicarse en la meta de 3,4%.

Una proyección que supera al último cálculo del BCRP

La previsión del Ejecutivo se mantiene por encima de la estimación más reciente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En septiembre, la autoridad monetaria redujo su proyección de crecimiento para 2026 de 3,4% a 3,2%, debido a un mayor impacto esperado del fenómeno El Niño. Para 2027 también recortó su estimación, de 3,2% a 3%.

El BCRP estimó que el impacto del evento climático sobre el crecimiento será mayor al previsto anteriormente. Por ello, la cifra planteada por Cuba implica que el MEF conserva una visión más favorable sobre la evolución de la actividad durante los últimos meses del año.

El propio MMM 2027-2030, aprobado en agosto, proyecta un crecimiento de 3,4% tanto para 2026 como para 2027. El documento señala que el desempeño de la economía estará respaldado principalmente por la demanda interna y la recuperación de la inversión privada. Para 2026, el MEF estimó que la inversión privada crecerá 10,5%.

MEF espera una recuperación después del fenómeno El Niño

Durante su presentación, Cuba señaló que la perspectiva del Ejecutivo mejora una vez superado el impacto del fenómeno climático. “Hacia adelante, ya post Niño esperamos que sea alrededor de 4%. Eso pensamos en el MEF”, sostuvo.

La afirmación apunta a una recuperación de las actividades afectadas por el evento climático, particularmente aquellas vinculadas con sectores primarios. El MMM señala que la disipación gradual del fenómeno El Niño permitiría una recuperación de actividades como la pesca y el sector agropecuario, aunque el escenario dependerá de la evolución efectiva de las condiciones climáticas.

La expectativa también se apoya en la inversión privada. El MMM proyecta que esta crecerá 10,5% en 2026 y destaca el avance de proyectos mineros y no mineros. Entre los factores mencionados por el MEF figuran los elevados precios de los metales y la ejecución de proyectos de infraestructura y otros sectores productivos.

Mayor crecimiento y espacio para elevar el gasto

La perspectiva económica fue utilizada por Cuba como parte de la explicación del escenario fiscal que acompaña el pedido de crédito suplementario por S/8.200 millones. El ministro afirmó que el déficit fiscal se encuentra cerca del 1% del PBI, por debajo de la meta de 1,8% para 2026, y sostuvo que esto permite contar con espacio para incrementar la inversión y el gasto público sin incumplir el objetivo fiscal.

La regla vigente establece que el déficit fiscal de 2026 no debe superar el 1,8% del PBI. El MEF ya había reportado en junio un déficit fiscal anualizado de 1,3% del PBI, por debajo de la meta anual, favorecido por el crecimiento de los ingresos fiscales.

En su exposición ante el Congreso, Cuba vinculó esta situación con el mejor desempeño de la recaudación. Señaló que los ingresos tributarios venían creciendo a un ritmo superior al de la producción y que este comportamiento, junto con los mayores precios de las materias primas, permitía atender las mayores necesidades de gasto planteadas por el Ejecutivo.

El crédito suplementario contempla, según la sustentación del ministro, una combinación de recursos ordinarios y operaciones de endeudamiento. Aproximadamente 54% se financiaría con recursos propios y 46% mediante bonos soberanos, mientras que poco más de la mitad del gasto correspondería a gasto corriente y alrededor de 45% a bienes de capital.

De esta manera, la proyección de crecimiento forma parte del escenario con el que el Ejecutivo sustenta su pedido presupuestal: el Gobierno espera cerrar 2026 con una expansión de 3,4%, mantener el dinamismo de la demanda y la inversión privada y, una vez disipado el impacto del fenómeno El Niño, alcanzar un ritmo cercano al 4%, mientras busca ampliar el gasto dentro de la meta fiscal establecida para el año.