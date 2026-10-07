Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta

Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta Foto: Andina

La resolución del Jurado Electoral Especial de Cusco sobre la anulación de votos del partido Progresemos abre la posibilidad de definir la elección regional a favor de Verónika Mendoza, tras la exclusión de su candidato Edy Cuellar, quien registra una condena por difamación.

Sin embargo, la definición final del resultado se mantiene a la espera de que el organismo electoral resuelva la totalidad de las actas pendientes.

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En el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 98.856% de actas contabilizadas, la candidata de la Alianza Electoral Venceremos obtiene un 30.028% de los votos válidos, lo que equivale a 211.116 sufragios.

Avance de la ONPE al 98.856% de actas contabilizadas que ubica a Verónika Mendoza (Venceremos) en el primer lugar con el 30.028% de los votos válidos en Cusco.

De forma paralela, el Jurado Electoral Especial tiene pendientes de resolver 45 actas observadas, las cuales representan el 1.144% del total de las mesas. Debido al ajustado margen, el fallo de la entidad electoral sobre estas actas podría mover las cifras y ajustar el porcentaje hacia abajo.

Como la Ley de Elecciones Regionales exige superar el 30% de los votos válidos para ganar en primera vuelta, la candidata supera este requisito por una diferencia mínima —de apenas unos 80 a 200 votos, en una región donde han votado más de 700 mil personas—. Por eso, cualquier ajuste que haga el jurado al resolver las actas pendientes podría hacer que su porcentaje se reduzca del 30%.

Por otro lado, por medio de una resolución se dispuso que los sufragios emitidos a favor de Progresemos deben ser considerados votos nulos tras la exclusión de su candidato a gobernador regional, Edy Edward Cuellar Margholt.

Al retirar esos votos, la base de cálculo disminuye y los porcentajes de las demás candidaturas se recalculan, lo que elevaría la preferencia a favor de Mendoza.

Motivo de la exclusión del candidato de Progresemos

La exclusión de Edy Edward Cuellar Margholt, candidato a la gobernación regional por Progresemos, responde a la aplicación del artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe la postulación a cargos de elección popular a personas que cuenten con sentencia condenatoria por delito doloso.

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró infundada la apelación de Progresemos y confirmó la exclusión de su candidato Edy Cuellar.

El Jurado Electoral Especial acreditó la existencia de una sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Paucartambo que condenó a Cuellar como autor del delito de difamación agravada, imponiéndole un año y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida.

Aunque la defensa legal interpuso un recurso de apelación, el tribunal electoral y posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones determinaron que el impedimento constitucional se configura sin exigir que la sentencia sea firme o consentida.

Al confirmarse la exclusión del candidato, la fórmula regional perdió subsistencia y los votos pasaron a ser nulos.

Resultados de la ONPE al 98.856% en Cusco

Detrás de la Alianza Electoral Venceremos (30.028%), el conteo oficial de la ONPE ubica en el segundo lugar a Ahora Nación, que alcanza el 17.173% de los votos válidos.

Luego se encuentra el Partido Político PRIN en tercer lugar con el 16.034%, seguido por el Partido Político Perú Primero, que obtiene un 11.354% del respaldo en la región.

En el quinto lugar figura Progresemos con el 9.772% de las preferencias, votos que pasarán a ser nulos tras la exclusión de su candidato.

Las últimas posiciones registradas en el cómputo oficial las ocupan Acción Popular, con un 4.132% de los sufragios, y Avanza País – Partido de Integración Social, que acumula el 3.321% de los votos válidos contabilizados.