Carlos Mesía dice que "no sabe" qué significa "desnaturalizar" un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados

Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que no sabe qué significa desnaturalizar un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. La consulta fue realizada al representante en referencia al pedido de facultades recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.

“No se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que tiene que hacer del Reglamento de la Cámara de Senadores al momento de analizar lo que viene de Diputados. Yo no sé qué es desnaturalizar. (...) No puedo hablar en abstracto, sino que tengo que hablar en concreto. En lo concreto, veré si significa aterrizar la buena intención de la Cámara de Diputados”, indicó a RPP.

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el texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados brinda facultades legislativas al Ejecutivo solo en puntos relacionados con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño. Lo aprobado por la Cámara Baja dista de lo presentado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Unas horas antes, Mesía había declarado que no era necesario que el Senado se comprometiera a no desnaturalizar el pedido de facultades: “Es una tautología, el reglamento y la Constitución dicen que no podemos desnaturalizar. No necesitamos pronunciarnos al respecto. La interpretación política es un ejercicio pragmático, se ejerce sobre el caso concreto, no en abstracto”, dijo a Epicentro.

Senadores se pronuncian sobre proceso en la Cámara de Senadores

Tras la aprobación del pedido de facultades en la Cámara de Diputados, distintos senadores se pronunciaron sobre el proceso que seguirá ahora en la Cámara Alta. Para Lourdes Alcorta, el Senado no debe tener ningún gesto respecto de las pretensiones de la Cámara Baja.

“¿Quiénes son para pedirnos un gesto a nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, señaló Alcorta durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

Por su parte, Jaime Delgado señaló que la Cámara de Senadores no puede agregar puntos a lo aprobado por los diputados: “Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos”.