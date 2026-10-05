Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas
Renovación Popular encabeza las votaciones con 27,703% frente al 26,841% de Avanza País, con 44.932 votos de distancia. La definición del nuevo alcalde queda en manos del Jurado Especial Electoral con 1.924 actas observadas por resolver.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo general de actas para la Alcaldía Metropolitana de Lima.
Resultados ONPE al 92.6% muestran una ventaja de Renovación Popular sobre Avanza País.
Renovación Popular encabeza los resultados con el 27,703%, seguido muy de cerca por Avanza País con 26,841%, marcando una diferencia de apenas 0,862%, lo que equivale a 44.932 votos. En tercer y cuarto lugar se ubican Somos Perú con 15,085% y Podemos Perú con 8,009%.
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Con el cómputo de votos completado, la definición del nuevo alcalde de Lima queda a la espera de la resolución de 1.924 actas observadas por parte del Jurado Especial Electoral (JEE), las cuales concentran cerca de 400 mil votos pendientes que determinarán al ganador oficial.
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