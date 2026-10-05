Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas

Resultados ONPE al 100%: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo

Resultados ONPE al 100%: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo Composición/LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo general de actas para la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Resultados ONPE al 92.6% muestran una ventaja de Renovación Popular sobre Avanza País.

Renovación Popular encabeza los resultados con el 27,703%, seguido muy de cerca por Avanza País con 26,841%, marcando una diferencia de apenas 0,862%, lo que equivale a 44.932 votos. En tercer y cuarto lugar se ubican Somos Perú con 15,085% y Podemos Perú con 8,009%.

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Con el cómputo de votos completado, la definición del nuevo alcalde de Lima queda a la espera de la resolución de 1.924 actas observadas por parte del Jurado Especial Electoral (JEE), las cuales concentran cerca de 400 mil votos pendientes que determinarán al ganador oficial.

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