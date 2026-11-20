Ezio Oliva revela si vive de la música en Europa tras 25 años de carrera y sorprende al hablar de sus otros negocios: “Es muy rentable” Ezio Oliva compartirá escenario con artistas de talla mundial como Christina Aguilera, Flo Rida y Marshmello en el 'Sound Music Fest Golden Years Edition', que se realizará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

Ezio Oliva habló sobre su situación económica en Europa y reveló cómo ha logrado mantenerse durante sus 25 años de trayectoria musical. El cantante peruano, en conversación con La República, aseguró que actualmente vive de sus canciones, aunque aclaró que sus ingresos no dependen únicamente de los escenarios, pues también ha incursionado en otros negocios que le permiten diversificar sus actividades.

Durante una entrevista, el esposo de Karen Schwarz explicó que el negocio de la música puede ser muy rentable en España, país donde radica, si se maneja con responsabilidad. Además, reconoció que sus ganancias cambian dependiendo de la temporada, por lo que considera importante saber administrar el dinero, ahorrar e invertir para mantener una estabilidad económica.

Ezio Oliva junto a su familia. Foto: Instagram.

Ezio Oliva revela que vive de la música y cuenta qué otros negocios tiene

Ezio Oliva, de 38 años, explicó que lleva 25 años dedicado a la música y que este tiempo le ha permitido conocer cómo funciona el negocio detrás de su carrera. Según contó, sus ingresos no siempre son iguales, ya que existen temporadas con mayor movimiento y otras más tranquilas. Sin embargo, aseguró que ha sabido manejar esos cambios para mantenerse económicamente.

"El negocio de la música es un negocio muy rentable si eres una persona ordenada, financieramente hablando, pero también tengo otros negocios", comentó el artista pop a este diario al explicar cómo organiza sus finanzas. También señaló que sus ganancias no dependen exclusivamente de sus presentaciones o canciones, pues ha buscado otras fuentes de ingresos.

El cantante reveló que es una persona inquieta y que actualmente participa en proyectos empresariales que no están relacionados con la industria musical. Para él, tener actividades diferentes a su trabajo como artista también representa una oportunidad para desarrollar otras habilidades y dedicarse a cosas que le apasionan.

"Después de 25 años te puedo decir que vivo de mi música, tengo ingresos no solo en mi música, sino en otras cosas", afirmó. De esta manera, dejó en claro que su carrera como cantante sigue siendo su principal actividad, pero no es su único sustento económico.

Ezio Oliva sorprende al revelar que estudió en Harvard y cuenta qué curso llevó

Además de su carrera artística, Ezio Oliva contó que también ha buscado prepararse en otras áreas relacionadas con los negocios. El cantante y vocalista de Ádammo reveló que hace algunos años viajó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, donde llevó un curso especializado en negociación empresarial.

"Me fui a estudiar a Harvard un curso como de un mes de negociación para negocios", contó durante la entrevista. Esta experiencia formó parte de su interés por aprender sobre otras actividades económicas y adquirir conocimientos que pudiera aplicar en sus proyectos personales.

El esposo de Karen Schwarz explicó que disfruta tener una faceta alejada de los escenarios, en la que puede concentrarse en actividades distintas a la música. Por ello, además de componer, grabar canciones y ofrecer conciertos, también dedica tiempo a sus emprendimientos.