Susel Paredes pide respetar resultados durante desayuno electoral: "Lo que diga el pueblo, lo obedeceremos"

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, pidió respetar los resultados electorales de estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

"Recibamos con calma los resultados, porque aquí el que manda es el pueblo. Y lo que diga el pueblo, lo obedeceremos", indicó la excongresista durante su desayuno electoral en el tradicional restaurante Tío Candela.

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Durante la actividad, la candidata señaló que la jornada electoral debe desarrollarse con respeto y calma. "Deseo que todos los limeños y limeñas en general, todos los peruanos y peruanas tengamos una fiesta democrática y salgamos adelante entre todos", señaló la representante del partido del casco.

Al igual que Paredes, distintos candidatos a la alcaldía de Lima participaron en el tradicional desayuno electoral. Entre ellos estuvieron Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País), así como el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.