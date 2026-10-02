El partido Ahora Nación comunicó que retira la candidatura de Alejandro Granda al directorio del Banco Central de Reserva del Perú tras conocerse que está vinculado en una denuncia por presuntos tocamientos indebidos, según reportó el portal La Encerrona. La agrupación señala que se enteró del caso a través de los medios de comunicación.

"Hemos tomado conocimiento, a través de medios de comunicación, del estado de una denuncia vinculada al señor Alejandro Granda Sandoval, cuyo proceso se encuentra en curso en el Poder Judicial, hecho que consideramos debe ser esclarecido por las autoridades competentes", detallaron.

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Asimismo, agregaron que el acusado presentó también su carta de renuncia. Granda se desempeña actualmente como asesor de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y hasta unos días su candidatura era defendida por el senador y líder del partido, Alfonso López-Chau.

Al excandidato presidencial se le cuestionó por el puntaje que recibió Granda en las entrevistas personales realizadas en el Senado durante el proceso de selección de candidatos y que esto se debería a un intercambio de favores. Su puntaje fue el segundo más alto entre los demás postulantes, mientras que el puntaje de su currículum fue el menor de todos.