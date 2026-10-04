Elecciones 2026: Fiscalía reporta 33 detenidos en distintas regiones durante las primeras horas de los comicios

El Ministerio Público dejó registro de los primeros casos de desorden público durante la jornada electoral de las Elecciones Municipales y Regionales 2026. De acuerdo con la Fiscalía, se han registrado hasta 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del país hasta pocos minutos antes del mediodía.

La institución señaló que estos casos comprenden delitos y faltas que van desde la coacción hasta el expendio de bebidas alcohólicas.

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Las cifras fueron recopiladas a través del trabajo de Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

El Ministerio Público señaló que se ha dispuesto que distintos representantes de la institución estén presentes en los locales de votación a lo largo del país, con el objetivo de verificar el normal desarrollo del sufragio y atender las incidencias que reporten los electores y personeros.